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    Путин рассказал, что для него значит победа
    Путин: Более семи млн школьников поучаствовали в «Большой перемене» за шесть лет
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    3 августа 2026, 17:36 • Новости дня

    Путин рассказал, что для него значит победа

    Путин: Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя

    Путин рассказал, что для него значит победа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками конкурса «Большая перемена» объяснил, что истинная победа – это прежде всего преодоление самого себя.

    Путин поделился своим видением того, что значит побеждать. Об этом сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

    В ходе общения с финалистом конкурса «Большая перемена» глава государства ответил на вопрос о значении успеха вне спортивной сферы. «Победа – это когда ты преодолеваешь самого себя», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск на церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена». Глава государства присоединился к мероприятиям решающего этапа соревнований.

    За шесть лет существования проекта участие в нем приняли более семи миллионов школьников.

    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    3 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    Telegraph заявила о медленной смерти «коалиции желающих»
    @ i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Коалиция желающих» переживает медленную «смерть» на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета Telegraph.

    В материале Telegraph, озаглавленном «Медленная смерть коалиции желающих», отмечается, что новый премьер Британии Энди Бернем сосредоточен на внутренней повестке, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на новый срок. Уход с политической арены прежних лидеров лишает объединение опоры, передает РИА «Новости».

    «После того, как Кир ушел, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, который может оставить Европу без руля», – пишет издание.

    По данным Telegraph, в Лондоне уже пытаются просчитать, как возможная победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции повлияет на британо-французские отношения и работу коалиции.

    Газета напоминает, что Ле Пен обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с России. Потенциальным новым лидером коалиции автор называет канцлера Германии Фридриха Мерца, однако указывает на растущую внутриполитическую нестабильность в Германии. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину, аналогичное решение приняла Польша.

    По оценке Telegraph, сохранить коалицию можно только в том случае, если Бернем согласится взять на себя роль ее лидера.

    В коалицию желающих входят более 30 стран, инициаторами стали Британия и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон сообщил о планах Британии и Франции создать военные базы по всей Украине в случае прекращения огня.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет вступать в «коалицию желающих», поддерживающую конфликт на Украине.

    Сменивший Кира Стармера премьер Британии Энди Бернем в разговоре с Владимиром Зеленским пообещал сохранить курс Лондона на давление на Россию и продолжение помощи Киеву.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 09:13 • Новости дня
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    Путин поздравил десантников с Днем Воздушно-десантных войск
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем ВДВ выразил уверенность в способности крылатой пехоты решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение национальной безопасности страны.

    Российский лидер направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск, передает сайт Кремля. В своем обращении он подчеркнул, что в рядах легендарной крылатой пехоты всегда служили люди крепкой закалки и сильные духом.

    «Особо отмечу умелые и решительные действия десантников, которые сегодня плечом к плечу с боевыми товарищами защищают Россию в ходе специальной военной операции, проявляют героизм и мужество на самых ответственных участках фронта», – заявил президент.

    «Уверен, что личный состав Воздушно-десантных войск и впредь будет достойно решать поставленные задачи, вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности Отечества. Желаю вам, вашим родным и близким успехов и всего наилучшего», – заявил Путин.

    День Воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о присвоении звания Героя России 111 военнослужащим ВДВ с начала спецоперации.

    В мае президент наградил 83-ю десантно-штурмовую бригаду орденом Кутузова за мужество.

    В прошлом году глава государства поздравил личный состав с 95-летием создания Воздушно-десантных войск.

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    2 августа 2026, 00:28 • Новости дня
    Путин: Строительство первой ВСМ в России идет полным ходом

    Tекст: Антон Антонов

    Строительство первой российской высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербург идет полным ходом, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Все последние годы благодаря системной, ответственной работе сплочённой высококлассной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Полным ходом идёт строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Президент напомнил, что в 2026 году исполняется 175 лет первой железной дороге общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. По его словам, эта магистраль стала основным этапом в создании мощной транспортной сети, которая укрепила обороноспособность и поддержала экономический рост, открыла пути к освоению территорий и значительно повысила мобильность миллионов людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    ВСМ Москва – Санкт-Петербург станет первой в мире со скоростью до 400 километров в час и колеей 1520 миллиметров.

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    2 августа 2026, 00:11 • Новости дня
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    «Уважаемые друзья! Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России, всех, кто своим напряжённым добросовестным трудом вносит вклад в развитие этой ключевой для нашей страны, стратегически важной отрасли. Мы гордимся достижениями, свершениями и победами многих поколений ваших предшественников», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что технические и инженерные решения, примененные при строительстве железных дорог, воплотили передовые идеи своего времени и сделали российские магистрали символом надежности и прогресса.

    Он указал, что железнодорожники сегодня активно внедряют электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость и доступность грузовых и пассажирских перевозок.

    Президент поблагодарил работников отрасли за «работу на совесть», верность профессии и высокие результаты и пожелал им здоровья, новых успехов и всего самого доброго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым положительно оценил сокращение интервалов движения пассажирских поездов РЖД почти в четыре раза, до трех-четырех минут.

    Белозеров сообщил, что РЖД работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3–4 минут, протестировали его на южном направлении

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    2 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Минпросвещения направило в школы рекомендации по внеурочной деятельности

    Минпросвещения рекомендовало школам девять направлений внеурочной деятельности

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство просвещения России направило в школы письмо с методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности на предстоящий учебный год.

    В предстоящем учебном году школьники смогут осваивать до девяти рекомендуемых направлений внеурочной деятельности, передает РИА «Новости».

    В перечень вошли «Разговоры о важном» для учеников с первого по 11 классы, программа «Россия – мои горизонты» для шестых–одиннадцатых классов, движение «Орлята России» для начальной школы, а также «Военные учебные сборы» или курс «Начальная военная подготовка» для восьмых и десятых классов.

    Кроме того, школам предложено проводить занятия по финансовой грамотности для вторых–одиннадцатых классов и курсы в рамках Концепции исторического просвещения для тех же параллелей.

    Также рекомендованы программы, поддерживающие математическое и естественно-научное образование для пятых–одиннадцатых классов, профильное обучение и углубленное изучение предметов для седьмых–одиннадцатых классов и курсы, развивающие физическую подготовку, для всех классов с первого по одиннадцатый.

    Объем внеурочных занятий может достигать до десяти часов в неделю. При этом общий максимум составит 1 350 часов за четыре года обучения в первых–четвертых классах, 1 700 часов за пять лет в пятых–девятых классах и 680 часов за два года в десятых–одиннадцатых классах. В документе подчеркивается, что конкретный набор курсов каждая школа формирует сама, опираясь на свои ресурсы и существующие профили обучения.

    «Наша задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей. Уже доступны шаблоны курсов из рекомендуемого перечня, они будут расширяться», – сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России официально утвердили комплексную концепцию исторического просвещения для учащихся всех уровней образования.

    Курс «Россия – мои горизонты» по итогам первого полугодия 2025/26 учебного года охватил более 8,5 млн учеников 6–11 классов по всей стране.

    Кравцов заявил о поэтапном введении в школах нового предмета «Духовно-нравственная культура России» с 2026/27 учебного года.

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    1 августа 2026, 18:43 • Новости дня
    Девочка в Башкирии напала с ножом на двух сверстниц

    Полиция в Башкирии задержала напавшую с ножом на сверстниц 15-летнюю девочку

    Tекст: Вера Басилая

    В Стерлитамаке задержали 15-летнюю девочку, которая во время ночной вечеринки без взрослых нанесла ножевые ранения двум приятельницам, сообщили в УМВД по Башкирии.

    Полиция Башкирии задержала 15-летнюю школьницу, ранившую кухонным ножом двух сверстниц во время распития спиртного, передает ТАСС. Инцидент произошел в одной из квартир Стерлитамака.

    На место происшествия прибыла дежурная группа немедленного реагирования, которую вызвали медики скорой помощи. Пострадавших девочек оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

    Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках проводимой проверки действиям родителей подростков будет дана правовая оценка. Специалисты проверят, как законные представители обеспечивали безопасность детей, контролировали их досуг и допустили употребление алкоголя несовершеннолетними.

    В июне тринадцатилетняя школьница из Свердловской области ударила ножом двенадцатилетнюю сверстницу.

    Весной суд на Ставрополье арестовал несовершеннолетнего юношу за убийство знакомой матери во время застолья.

    В феврале красноярскую школьницу отправили под стражу из-за нападения с ножом на других учащихся.

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    2 августа 2026, 00:44 • Новости дня
    Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск в зоне СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подчеркнул роль железнодорожников в снабжении войск, поддержке приграничных районов и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии.

    Путин в поздравлении с Днем железнодорожника отметил героизм железнодорожников «в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества».

    «И сегодня работники РЖД оказывают неоценимую помощь в снабжении войск, участвующих в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни доставляют жителям приграничных районов всё необходимое, восстанавливают сообщение на освобождённых территориях Новороссии и Донбасса», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с Днем железнодорожника.

    Накануне он на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым поручил компании продолжать всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей.

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    1 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Психолог заявил о росте лудомании среди детей в России

    Психолог Автомонов заявил о росте лудомании среди детей в России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские подростки все чаще тратят сотни тысяч рублей на виртуальные лутбоксы, превращая увлечение видеоиграми в опасную форму азартной зависимости, заявили психологи.

    В России стремительно набирает популярность детская лудомания, связанная с тратами на внутриигровые предметы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Shot . Подростки расходуют крупные суммы на лутбоксы, пытаясь получить редкие виртуальные вещи случайным образом, что по механике напоминает игровые автоматы.

    Психологи приравнивают покупку таких кейсов к новой форме азартных игр. Клинический психолог Денис Автомонов подчеркивает, что мальчики особенно подвержены подобным механикам.

    «Постоянное ожидание крупного выигрыша формирует у детей азартное поведение, схожее с поведением людей, регулярно играющих в казино или делающих ставки», – отмечает эксперт.

    По оценкам специалистов, игровой зависимостью страдают до 12,3% подростков в мире. Первым тревожным сигналом становится пропажа денег из дома. В таких ситуациях психологи советуют начать с разговора, а при необходимости обращаться за лечением, стоимость которого может достигать 900 тыс. рублей.

    Месяцем ранее исследователи зафиксировали регулярные траты на видеоигры у детей каждого четвертого опрошенного родителя.

    Весной эксперты МВД предупредили об опасности развития лудомании из-за покупки виртуальных предметов со случайной наградой.

    В интернете злоумышленники активно выманивают у несовершеннолетних геймеров данные родительских банковских карт в обмен на игровые призы.

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    1 августа 2026, 01:41 • Новости дня
    В Минпросвещения высказались об обязательных навыках первоклассника

    Минпросвещения: Единого списка навыков первоклассника нет

    Tекст: Катерина Туманова

    Жесткого списка обязательных умений для поступающего в первый класс не существует, на первый план выходит психологическая и эмоциональная подготовка ребенка, заявила эксперта Минпросвещения России Марина Захарова.

    «С научной точки зрения не существует единого перечня того, что ребенок обязан уметь к первому классу. Развитие детей происходит неравномерно: одни раньше осваивают чтение, другие – лучше регулируют поведение, третьи демонстрируют высокую любознательность и мотивацию к обучению, хотя пока читают по слогам», – пояснила она ТАСС.

    По мнению Захаровой, корректнее говорить о навыках, которые могут быть сформированы к началу учебы.

    В первую очередь важна психологическая готовность: способность понять инструкцию и попытаться выполнить ее самостоятельно.

    Умение работать над ошибками и пробовать снова часто важнее безошибочного выполнения заданий. Значительную роль играет речевое развитие: будущий школьник должен уметь связно рассказывать о событиях и пересказывать короткие тексты.

    Также важны зрительно-пространственные функции и моторные навыки, такие как умение ориентироваться на листе бумаги и пользоваться карандашом.

    При этом идеальный почерк или высокая скорость письма до школы не требуются. Отсутствие беглого чтения или навыков счета само по себе не означает неготовности к учебе, главное – интерес к познанию и способность рассуждать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников, что эрудит Вассерман назвал трагической ошибкой. Кроме того, ведомство сократило число контрольных работ в школах. Академик Онищенко выступил против выходного дня 1 сентября.

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    2 августа 2026, 11:43 • Новости дня
    СК сообщил об исчезновении подростка в реке в Бурятии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Семнадцатилетнего подростка, которого ищут спасатели на реке Хилок в Республике Бурятия, унесло течением во время купания. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

    Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего, передает ТАСС. Трагедия произошла 1 августа, когда двое друзей решили искупаться в реке и отплыли слишком далеко от берега.

    «По предварительным данным, 1 августа 17-летний подросток с другом во время купания в реке отплыли от берега, оказались в глубоком месте и стали тонуть. Одного из тонущих спас приятель, который умел хорошо плавать и находился неподалеку. Второго подростка подхватило течение, и он скрылся под водой», – рассказали в региональном управлении МЧС.

    Сейчас к поискам пропавшего привлечены водолазы, спасательные службы, сотрудники полиции и волонтеры из числа местных жителей. В следственном управлении СК по республике подтвердили организацию масштабных поисковых мероприятий в рамках проводимой проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля водолазы нашли тело унесенного течением реки шестнадцатилетнего подростка в Томске.

    Несколькими днями ранее правоохранители обнаружили в кузбасской реке погибшую девятилетнюю девочку.

    Перед началом летних каникул спасатели назвали самостоятельное купание в водоемах наибольшей угрозой для несовершеннолетних.

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    2 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР

    Герой России Сайбель: Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии России

    Герой России Сайбель: Развитие железных дорог стало одним из приоритетов Народной программы ЕР
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Нечаев

    Железнодорожная отрасль решает не только транспортные задачи, но и выступает важным фактором развития регионов и экономики страны, сказал газете ВЗГЛЯД замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель. По его словам, реализация крупных инфраструктурных проектов, в том числе предусмотренных Народной программой «Единой России», создает новые возможности для долгосрочного развития территорий. Напомним, в воскресенье в России отмечается День железнодорожника.

    «Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии страны – от укрепления экономики и повышения связанности регионов до реализации масштабных инфраструктурных проектов», – отметил Герой России Владимир Сайбель, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД», один из координаторов Народной программы «Единой России».

    По его словам, многие из этих направлений отражены в Народной программе ЕР, где особое внимание уделяется проектам, которые создают новые возможности для регионов и формируют основу для долгосрочного экономического роста. Одним из ключевых инструментов реализации этих задач остается развитие железнодорожной инфраструктуры.

    «Сегодня компания успешно решает важнейшие государственные задачи: от развития инфраструктуры малых и средних городов до обеспечения обороноспособности страны и поддержки участников специальной военной операции. В этом большая заслуга многотысячного коллектива профессионалов РЖД», – сказал Сайбель.

    Как отметил собеседник, перед работниками отрасли стоят масштабные цели, обозначенные президентом России. При участии «Единой России» и в рамках Народной программы партии реализуются крупные инфраструктурные проекты страны.

    «Среди них – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, которая даст новый импульс экономике, а также расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей для укрепления транспортной связи центральных регионов с Дальним Востоком», – подчеркнул Сайбель.

    По словам эксперта, в основе стабильной работы транспортной системы лежит ежедневный труд миллионов специалистов. «Коллективу РЖД есть чем гордиться: все государственные показатели и задачи выполняются в полном объеме. Но мы не останавливаемся на достигнутом и готовы отвечать на новые вызовы», – добавил он.

    «Для меня большая гордость трудиться в этой выдающейся команде. От всей души поздравляю коллег с профессиональным праздником! Желаю благополучия и новых успехов на благо нашей страны», – заключил Сайбель.

    Напомним, в это воскресенье в России отмечается День железнодорожника. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1936 году, и на постсоветском пространстве он отмечается не только в РФ, но и в Армении, Белоруссии, Кыргызстане, Узбекистане, а также Молдавии.

    Ранее стало известно, что в Народную программу «Единой России» вошло почти 3 млн предложений. По словам главы партии Дмитрий Медведева, это превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом большинство инициатив касается проблем неравномерного развития страны.

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    1 августа 2026, 14:25 • Новости дня
    Пятилетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа в Югре

    Tекст: Вера Басилая

    Пятилетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа многоквартирного дома в Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

    Инцидент произошел в пятницу в шестом микрорайоне города Радужный. Пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа и получил тяжелые травмы, передает РИА «Новости».

    Пострадавшего оперативно доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти. «От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении. В целях установления всех обстоятельств... возбуждено уголовное дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

    Прокуратура региона взяла ход расследования этого уголовного дела под строгий контроль.

    В июле прохожие в Калининграде поймали падающего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика.

    В конце июня на северо-востоке Москвы пятилетняя девочка погибла в результате падения с седьмого этажа.

    В апреле следователи в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после смертельного падения шестилетней девочки из окна многоэтажки.

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    2 августа 2026, 22:45 • Новости дня
    Львова-Белова назвала удар ВСУ по белгородской детской площадке терактом

    Tекст: Антон Антонов

    ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав детскую площадку в Белгородской области, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    «Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным», – заявила Львова-Белова в «Максе».

    В результате удара пострадали еще две девочки, девяти и семи лет. С множественными осколочными ранениями их доставили в районную больницу. Врачи оценивают состояние пациенток как средней степени тяжести и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

    Председатель Фонда защиты детей добавила, что находится на постоянной связи с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых. Она пожелала скорейшего выздоровления раненым и выразила поддержку их близким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Принцевка Белгородской области при ударе украинского беспилотника по детской площадке погиб ребенок.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал убийства детей страшным военным преступлением.

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    3 августа 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин прибыл с рабочей поездкой в Красноярск

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, он посетил кампус Сибирского федерального университета, где состоится торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    Президент России Владимир Путин находится с рабочим визитом в Красноярске, передает ТАСС. Глава государства прибыл в местный кампус Сибирского федерального университета.

    В рамках поездки запланировано участие российского лидера в церемонии закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена».

    В предыдущий раз президент посещал Красноярск в марте 2019 года. Тогда он присутствовал на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады и общался со спортсменами сборной России в деревне Универсиады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года президент России направил приветственную телеграмму участникам финала конкурса «Большая перемена».

    В начале того же месяца в центре «Артек» стартовал финальный этап шестого сезона этого проекта.

    Летом прошлого года в аналогичном мероприятии соревновались сотни школьников из десятков стран мира.

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