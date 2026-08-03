Крупный пожар охватил завод во Владикавказе

МЧС: Пожар площадью 500 квадратных метров тушат на заводе во Владикавказе

Tекст: Елизавета Шишкова

Во Владикавказе на заводе «Кетон» возник крупный пожар, охвативший площадь 500 квадратных метров, сообщает РИА «Новости». К ликвидации возгорания привлечены значительные силы спасателей.

«Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на заводе «Кетон». Поступило сообщение, что на территории завода произошло задымление… По прибытии в ходе разведки выяснилось, что произошло загорание проводов, был объявлен повышенный ранг пожара №2… Площадь пожара оценивается в 500 квадратных метров», – сообщили в региональном управлении МЧС.

В тушении принимают участие более 50 специалистов и 13 единиц техники. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле пожарные ликвидировали открытое горение после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. В начале июля площадь возгорания на бывшем заводе в Ставрополе выросла до 5 тыс. квадратных метров.