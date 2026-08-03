Президент Армении переназначил глав Минобороны, МВД и МИД

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении министров обороны, иностранных дел и внутренних дел. Соответствующие документы уже размещены на официальном интернет-портале лидера республики, передает ТАСС.
«Назначить Сурена Папикяна министром обороны Армении <…>. Назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дела Армении <…>. Назначить Арпине Саркисян министром внутренних дел Армении», – говорится в опубликованных указах.
Кадровые решения последовали за парламентскими выборами, которые прошли в начале лета. По результатам голосования 7 июня правящая партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Николом Пашиняном, получила 49,7% голосов избирателей.
Второе место занял блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» с результатом 23,2%, а третьим стал блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения», набравший 9,9%. В результате выборов партия Пашиняна смогла единолично сформировать новое правительство страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку кабинета министров. Позже глава государства утвердил кандидатуру Никола Пашиняна на пост руководителя армянского правительства.
По итогам июньских парламентских выборов правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата в высшем законодательном органе страны.