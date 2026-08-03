Главгосэкспертиза одобрила проект 703-метрового небоскреба «Лахта Центр 2»

Tекст: Ольга Иванова

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр 2», передает «Интерфакс». Застройщиком объекта в Приморском районе Петербурга выступает АО «Синергия», а техническим заказчиком – АО «Ренконс».

Проекты двух новых высоток на побережье Финского залива компания «Газпром» представила городским властям в 2021 году. Высота «Лахта Центра 2» составит 703 метра, а третьего здания – 555 метров. В компании тогда отмечали, что с появлением третьего небоскреба «сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

Правительство Петербурга утвердило проект планировки территории в мае 2026 года. Общая площадь новых объектов составит 411,6 тыс. и 322,6 тыс. кв. метров. В зданиях разместятся офисы, музеи, спортивные объекты, включая бассейны, а также торговые площади и кафе. Завершить проектирование планируется в 2026 году, а строительство – к 2033 году.

Первая башня «Лахта Центра» высотой 462 метра была введена в эксплуатацию в 2018 году. Соглашение о возведении еще двух высоток было подписано на ПМЭФ-2024.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил петербургский комплекс «Лахта Центр» летом 2024 года.

Глава Газпрома Алексей Миллер показал главе государства проект триумфальной колонны.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об установке этого памятника на Приморском шоссе.