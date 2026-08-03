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    3 августа 2026, 16:34 • Новости дня

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ

    Летние запасы газа в европейских ПХГ упали до исторического минимума

    Европа потеряла два летних месяца для наполнения газовых хранилищ
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские страны за июнь и июль смогли увеличить запасы газа в подземных хранилищах лишь до 57,11%, что является минимальным показателем.

    Европа потеряла еще один летний месяц для закачки газа в подземные хранилища к будущему отопительному сезону. За июнь и июль страны нарастили заполненность хранилищ лишь на 16,3 процентного пункта, передает РИА «Новости». Этот уровень запасов оказался минимальным за всю историю наблюдений.

    По итогам газовых суток первого августа запасы в европейских хранилищах составили 57,11%. В прошлом году заполненность была выше на 11,74 процентного пункта и составляла 68,85%. Близко к историческому минимуму заполненность была только в 2021 году, в остальные годы показатель превышал 60%.

    Основной период закачки газа приходится на лето. У Европы остается один летний и два осенних месяца, чтобы нарастить запасы до целевого уровня в 80%. «Газпром» ранее прогнозировал, что уровень заполненности к первому октября будет ниже 75% при текущих темпах закачки, что создаст риски для газоснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, июльская нетто-закачка газа в европейские хранилища достигла шестилетнего минимума.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период в Европе.

    Европейский союз понизил необходимый уровень заполнения газовых хранилищ до 80%.

    2 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

    Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение уровня воды в европейских реках и повышение температуры прудов-охладителей заставят Европу останавливать АЭС и переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Венгрии заявили о предстоящей полной остановке АЭС «Пакш».

    «Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

    «Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

    Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

    «Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

    Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    31 июля 2026, 21:16 • Новости дня
    Франция стянула войска к границе с Испанией

    Франция стянула войска и дроны к границе с Испанией

    Франция стянула войска к границе с Испанией
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне обострения миграционной обстановки в анклаве Сеута Франция приняла решение усилить приграничный контроль с помощью авиации и подразделений быстрого реагирования, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Президент республики Эммануэль Макрон распорядился направить дополнительные вооруженные силы для охраны границы с Испанией, передает РИА «Новости». Поводом стала сложная ситуация с нелегалами в испанском городе-анклаве Сеута, который столкнулся с масштабным наплывом людей.

    «Развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», – написал французский лидер в своей публикации в социальной сети X.

    За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании назвали массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Мадриду помощь по линии европейского пограничного агентства Frontex.

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    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    3 августа 2026, 11:14 • Новости дня
    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек

    Экономист Юшков: Европа оказалась на грани энергокризиса из-за обмеления рек

    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек
    @ Manfred Segerer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе в результате обмеления рек снижается выработка на гидроэлектростанциях, останавливаются реакторы на атомных электростанциях, кроме того, возникают трудности с речными перевозками, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае в ближайшие дни.

    «Страны Европы накрыла аномальная жара, что уже привело к целому ряду последствий. Так, одной из ключевых проблем становится обмеление рек», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, в результате снижается выработка на гидроэлектростанциях, поскольку водохранилища ГЭС также становятся маловодными. «Кроме того, сокращается выработка электроэнергии на атомных станциях, или АЭС вовсе останавливаются. Дело не только в том, что мелеют естественные водоемы, но и в том, что температура воды в прудах-охладителях оказывается слишком высокой для охлаждения ядерных реакторов», – добавил аналитик, упомянув, что венгерская станция «Пакш» в ближайшие дни приостановит работу по этим причинам.

    Кроме того, Европа сталкивается с проблемами в области возобновляемой энергетики из-за жары, продолжил Юшков. «Безветренная знойная погода снизила выработку ветряных электростанций. Как это ни странно, но солнечная энергетика тоже дает сбои, поскольку плохо начинают работать аккумуляторы», – указал он.

    Впрочем, с последствиями сталкивается и традиционная энергетика. «Поскольку крупные реки начинают мелеть, то возникают трудности с речными перевозками, например, угля», – уточнил Юшков.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что через несколько дней река Дунай станет непригодной для судоходства из-за сильной засухи и обмеления. «Сегодня он еще судоходен, но придется снижать осадку, то есть груз, на 50%», – сказал он.

    Глава государства также отметил серьезные проблемы на нефтеперерабатывающем заводе компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), связанные с нехваткой воды. В ближайшее время созывается кризисный штаб. Вучич подчеркнул, что возможная остановка сербского НПЗ негативно скажется на темпах экономического роста страны.

    2 августа венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае. Он ввел режим чрезвычайного положения в энергосекторе. Речь может идти о потере 40% генерации. «Давайте с завтрашнего дня будем расходовать электроэнергию еще более осознанно», – обратился к гражданам политик.

    Однако в понедельник он допустил допустил продолжение работы «Пакш» до 4 августа.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

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    31 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте

    Грушко: Страны ЕС идеями об остановке Шенгена показали солидарность с Испанией

    МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте
    @ Jesafas Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предложения стран Европы о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуацией с мигрантами в Сеуте является примером так называемой европейской солидарности, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал предложения о приостановке Шенгенского соглашения с Испанией из-за ситуации в Сеуте проявлением так называемой европейской солидарности, передает РИА «Новости».

    «Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении Российской Федерации и кто больше враждебных планов припишет нашей стране», – подчеркнул дипломат.

    По словам Грушко, в сложившейся ситуации испанцам никто не собирается помогать. Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у границы с испанской Сеутой, причем сотни смогли прорваться на территорию анклава. В ответ власти стянули туда дополнительные силы полиции и военных, а премьер Италии Джорджа Мелони допустила приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Также Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил возможность односторонней приостановки участия страны в Шенгенской зоне.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовое проникновение марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

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    1 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех

    Tекст: Мария Иванова

    Снятие Еврокомиссией запрета на импорт российского меха соболя ради создания люксовых шуб при сохранении ограничений на жизненно важные товары возмутило руководство Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике решение Еврокомиссии об отмене санкций на поставки меха соболя из России, передает ТАСС.

    Политик назвал такой подход откровенным лицемерием на фоне продолжающегося запрета на импорт необходимых для промышленности и повседневной жизни товаров.

    «ЕК приняла решение исключить из санкционного списка против РФ относящиеся к категории товаров класса люкс шкурки соболей <…>. И это потому, что, мол, магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить такой редкий мех для изготовления шуб класса суперлюкс, цена которых может достигать и 100 тыс. евро», – заявил политик.

    По его словам, Европа готова жертвовать интересами промышленности и граждан, запрещая ввоз действительно нужной продукции из России, несмотря на сложности и высокие расходы при поиске альтернативных поставщиков. Свое обращение глава словацкого правительства опубликовал в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции.

    В прошлом году Словакия заблокировала принятие восемнадцатого пакета антироссийских ограничений. Роберт Фицо сравнил политику санкционного давления с чумой.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    2 августа 2026, 11:20 • Новости дня
    Запасы газа в Европе приблизились к историческому антирекорду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нетто-закачка (чистая разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле стала минимальной за последние шесть лет на фоне жары и падения импорта СПГ, а запасы в ПХГ по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние шесть лет, а запасы по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, передает ТАСС. Отбор газа из хранилищ в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд кубических метров, что на 55% больше показателей прошлого года. При этом закачка упала до минимума за два года и составила 9,6 млрд кубических метров.

    На конец июля 2026 года хранилища Европы были заполнены лишь на 56,88%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В прошлом году этот уровень достигал 68,6%. Ранее в «Газпроме» прогнозировали, что запасы газа в Европе к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Средние темпы восполнения резервов в июле оказались одними из самых низких с 2011 года. По требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнить хранилища на 90% к началу зимы, однако сейчас закачано лишь 46% от необходимого объема.

    На темпы заполнения повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная жара, вызвавшая рост спроса на электроэнергию. В июле импорт СПГ в Европу сократился до минимума почти за два года, составив около 8,4 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам июля страны Европейского союза заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%.

    Экстремальная летняя жара существенно осложнила подготовку региона к предстоящему зимнему сезону.

    Из-за низких темпов закачки топлива компания «Газпром» спрогнозировала дефицит энергоресурсов в зимний период.

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    1 августа 2026, 00:22 • Новости дня
    Жара обнажила затопленные нацистские корабли на дне Дуная

    Tекст: Катерина Туманова

    В Сербии из-за засухи показались затопленные в 1944 году немецкие корабли, что стало следствием рекордного падения уровня воды в Дунае.

    Сильная жара привела к обмелению русла Дуная в районе сербского порта Прахово, передает Reuters. Из-за слабого притока воды на поверхность выступили корпуса судов нацистской Германии, затопленных осенью 1944 года.

    Флотилия была уничтожена в ходе операции «Дунайский эльф». Более 200 барж и катеров пустили ко дну, чтобы избежать их захвата наступающими советскими войсками. Долгие десятилетия эти объекты серьезно затрудняли судоходство на данном участке.

    Сейчас сербские специалисты проводят масштабные работы по очистке акватории от металлических остовов кораблей. Процесс сильно осложняется наличием на борту множества неразорвавшихся мин и боеприпасов.

    Ожидается, что извлечение остатков флотилии полностью завершится до 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АЭС «Пакш» в Венгрии снизила мощность из-за падения уровня воды в Дунае. Минэнерго Румынии объявило о временной остановке первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за рекордного падения уровня воды в Дунае. Режим ЧП ввели на севере Сербии из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

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    1 августа 2026, 21:12 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии признал зависимость от российского газа

    Молдавия подтвердила сохранение зависимости от газа из России до 2028 года

    Tекст: Мария Иванова

    Кишинев продолжит закупать российское топливо через европейских посредников, вопреки прежним обещаниям руководства о достижении полной энергетической независимости республики, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

    Игорь Гросу подтвердил сохранение газовой привязки к Москве, передает ТАСС.

    «К сожалению, в отношении природного газа мы остаемся зависимыми от Российской Федерации до 2028 года», – заявил политик.

    Он добавил, что европейские поставщики могут сократить объемы топлива зимой без объяснения причин.

    На прошлой неделе государственная компания Еnergocom предложила повысить тарифы на топливо для населения на 45%. Инициатива спровоцировала массовые протесты оппозиции. Бывший президент страны Игорь Додон отметил, что правительство заставляет граждан переплачивать за российский газ, закупая его через европейских посредников.

    Додон привел статистику, согласно которой страны Евросоюза потратили 12 млрд евро на российские энергоносители в первой половине 2026 года. Политик предложил лично договориться с Москвой о прямых поставках по выгодным ценам. Однако молдавские власти отказались от переговоров, сославшись на политический контекст и стремление вступить в Евросоюз.

    Энергетический кризис в республике начался после смены политического курса. Прямые закупки у Газпрома прекратились с января 2025 года из-за отказа Кишинева выплачивать долг в размере почти 700 млн долларов. Сейчас газотранспортной системой страны управляет румынская компания, что дополнительно увеличило стоимость логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил об отсутствии логистических путей для закупок российского газа.

    Экс-президент республики Игорь Додон опроверг слова главы правительства о неспособности страны возобновить импорт топлива из РФ.

    Председатель парламента Игорь Гросу ранее назвал поддержку антироссийских санкций обязательным условием для вступления Кишинева в Евросоюз.

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    31 июля 2026, 23:03 • Новости дня
    Сборная России завоевала три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта

    Россияне взяли три медали в первый день ЧЕ по водным видам спорта

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены завоевали три медали в первый день соревнований на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, став первыми с 2021 года представителями страны, получившими награды на ЧЕ.

    Первый комплект наград был разыгран в турнире смешанных команд по прыжкам в воду, где основная борьба развернулась между сборными России и Италии, передает ТАСС.

    После первой половины соревнований россияне лидировали. Григорий Иванов и Надежда Трифонова успешно выполнили одиночные прыжки с трехметрового трамплина.

    Несмотря на неудачный синхронный прыжок, команда сохраняла преимущество около пяти баллов. Определяющими стали одиночные прыжки с 10-метровой вышки: итальянцы выполнили их чисто, тогда как Руслан Терновой и Екатерина Беляева допустили ошибки.

    В результате итальянцы набрали 410,60 балла, россияне – 385,80 балла, а тройку лидеров замкнули украинцы с результатом 368,20 балла.

    Надежда Трифонова, выступавшая ранее на юниорском чемпионате Европы, сравнила эмоции от первой взрослой медали с посещением Эйфелевой башни, отметив, что награда принесла ей гораздо больше впечатлений.

    На текущем турнире российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские синхронистки выиграли командную произвольную программу в Мюнхене. Канадка Макинтош переписала старейший мировой рекорд в плавании. Минспорт сообщил об отправке 73 российских пловцов на чемпионат Европы.

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    31 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы с Латвией

    В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил заявления Риги о закрытии границы между странами по техническим причинам, о чем заявил пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства Антон Бычковский.

    «В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили», – сказал он ТАСС.

    Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил в соцсетях о закрытии границы по техническим причинам. Он рекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, искать альтернативные пути возвращения домой.

    «По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», –  написал Домбрава в социальной сети X.

    До этого он советовал воздержаться от поездок в Белоруссию, аргументируя это тем, что Минск якобы ведет гибридную войну, способствуя проникновению нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств.

    Министр отмечал, что в подобных обстоятельствах безопасное пересечение границы может быть осложнено. Из двух существующих пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе сейчас функционирует только один – «Григоровщина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. В июле литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией.

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