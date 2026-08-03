  • Новость часаЧисло пострадавших в Архипо-Осиповке под Геленджиком возросло до 47 человек
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    3 августа 2026, 16:08 • Новости дня

    В Белгородской области при атаках БПЛА ВСУ пострадали четыре человека

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по населенным пунктам Белгородской области, в результате чего четыре человека получили осколочные ранения различной степени тяжести, сообщили в канале оперштаба региона.

    «В Белгородском округе в селе Бессоновка вследствие взрыва FPV-дрона у женщины осколочное ранение руки. Скорая помощь транспортирует пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода. <…> В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка дрон ударил по автомобилю, вследствие чего трое мужчин получили осколочные ранения. Пострадавшим оказывают помощь в Волоконовской ЦРБ», – говорится в сообщении в Max.

    Помимо этого, атаки зафиксированы еще в пяти округах региона. Там повреждены фасады частных домов, окна, хозяйственные постройки и три автомобиля. Возникший в одном из жилых зданий пожар оперативно ликвидировали сотрудники МЧС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля беспилотники ранили четырех гражданских лиц на территории коммерческого предприятия в селе Ясные Зори. Несколькими днями ранее при ночной атаке на Белгород пострадал сотрудник МЧС.

    До этого украинский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю в поселке Политотдельский.

    2 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    @ Hannu Hakkinen/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящие круги Финляндии рассматривают вооруженный конфликт как возможность избежать наказания за антиконституционные решения, принятые при вступлении страны в НАТО, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    Политики в Хельсинки стремятся спровоцировать конфликт с Москвой из-за боязни наказания за антиконституционные действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, недавно переехавший в Российскую Федерацию.

    «Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны, чтобы с помощью нее уйти от ответственности», – заявил бывший парламентарий.

    Спикер добавил, что соседним странам необходимо восстанавливать двусторонние связи, однако предварительно властям республики придется признать свои политические провалы. Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год, а в конце 2025 года вместе с супругой получил статус беженца в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший финский депутат заявил об использовании западными странами воздушного пространства Финляндии для атак на Россию.

    Ранее политик назвал закрытие границы с Москвой настоящей катастрофой для финской экономики.

    В конце прошлого года Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев на территории Российской Федерации.

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    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    2 августа 2026, 20:43 • Новости дня
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Италии остановили судно под флагом Камеруна у острова Пантеллерия для выяснения происхождения перевозимой нефти.

    Итальянские моряки высадились с вертолета на борт судна, шедшего под камерунским флагом, передает РИА «Новости». Операция проводилась для контроля соблюдения ограничений Европейского союза.

    В заявлении министерства обороны страны отмечается, что «патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель» провел проверку нефтяного танкера, который попадает под санкции Европейского союза». Проверка была проведена для того, чтобы подтвердить происхождение танкера.

    Военные перехватили объект вблизи острова Пантеллерия. Сейчас специалисты анализируют всю собранную на борту документацию и информацию.

    Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море.

    В конце того же месяца президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о перехвате шедшего под флагом Камеруна судна Deliver.

    Немногим ранее британские военные остановили в проливе Ла-Манш камерунский нефтяной танкер Smyrtos.


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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

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    3 августа 2026, 12:32 • Новости дня
    Первый поднявшийся в небо серийный МС-21 представили Путину

    Tекст: Вера Басилая

    Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21, совершивший в понедельник первый полет, был представлен президенту России Владимиру Путину в июле в ходе его визита на Иркутский авиазавод, сообщает Минпромторг.

    Воздушное судно находилось в воздухе один час 23 минуты. Машиной управляли заслуженные летчики-испытатели, среди которых Герой России Роман Таскаев, передает РИА «Новости».

    В июле лайнер представили главе государства во время визита на Иркутский авиазавод. «Первый серийный МС-21 0014 был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину в ходе посещения Иркутского авиационного завода 24 июля», – отметили в министерстве.
    Тогда пилоты доложили лидеру страны о ходе подготовки к испытаниям.

    Вместимость нового узкофюзеляжного самолета от корпорации «Яковлев» составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача машин отечественным авиакомпаниям ожидается в 2027 году после завершения всех сертификационных процедур Росавиации.

    В конце июля президент Владимир Путин оценил готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    В начале июня Объединенная авиастроительная корпорация завершила сборку первых серийных машин.

    Министерство промышленности и торговли запланировало поставки первой партии самолетов на 2026–2027 годы.

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    3 августа 2026, 11:51 • Новости дня
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    Осквернившую флаг России гражданку Узбекистана решили выслать
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Узбекистанскую гражданку, которая использовала российский триколор в качестве коврика, депортируют на родину, сообщили в пресс-службе Агентства миграции Узбекистана.

    Инцидент произошел во время контрольных мероприятий силовиков в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Видеоролики с участием узбекистанцев быстро распространились в социальных сетях, после чего Агентство миграции Узбекистана взяло ситуацию под контроль.

    В пресс-службе уточнили, что возвращение женщины в республику запланировано на 6 августа.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял о высылке из России почти 44 тыс. иностранных граждан в первом полугодии 2026 года.

    Совбез России указывал, что в первой половине 2026 года количество депортированных за правонарушения мигрантов достигло 99,4 тыс. человек.

    Весной Совет безопасности фиксировал снижение миграционного потока в страну на 15%.

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    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

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    2 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушные удары парализовали морскую логистику украинских войск, лишив их трех транспортных кораблей и переоборудованного буксира в Николаеве и акватории Черного моря.

    По данным Минобороны России, российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, а также переоборудованный морской буксир, передает РИА «Новости». Кроме того, ударом БПЛА был уничтожен еще один сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря.

    В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня продолжилось нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, работающей в интересах украинских войск. «В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту Николаева – портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», – заявили в министерстве.

    Также сообщается об успешном поражении судна в Черном море. По данным ведомства, этот сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного поражения двух сухогрузов в Николаеве.

    Днем ранее российские беспилотники атаковали суда с военным обеспечением в этой же гавани.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два буксира в Николаевском морском торговом порту.

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    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

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    3 августа 2026, 10:36 • Новости дня
    Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России

    Жена Дудя заработала миллионы на языковой школе в Барселоне для эмигрантов

    Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Супруга Юрия Дудя (внесен в список иноагентов) Ольга Дудь стала совладелицей образовательного центра в Испании, предлагая эмигрантам помощь с визами и курсы стоимостью до 370 тыс. рублей.

    После начала СВО на Украине супруга признанного в России иноагентом блогера Юрия Дудя получила крупную прибыль в эмиграции, передает Ura.ru  со ссылкой на Shot. Ольга Дудь стала одним из владельцев языковой школы в Барселоне, ориентированной на переехавших россиян.

    «Жена Юрия Дудя заработала минимум 9 млн рублей в Барселоне после начала СВО», – сообщает источник. Уточняется, что именно этот образовательный бизнес блогер активно рекламировал в своих видеороликах. При этом юридически компания была оформлена на его супругу.

    Клиентам школы обещают быстрое освоение испанского и других языков. Кроме того, релокантам предлагают содействие в оформлении визовых документов и помощь в построении успешной карьеры. Стоимость прохождения языкового курса может достигать 370 тыс. рублей.

    В ноябре прошлого года московский суд заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и десяти месяцам колонии.

    Летом того же года Басманный районный суд арестовал блогера заочно.

    Столичная прокуратура направила материалы для возбуждения данного уголовного дела в Следственный комитет.

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    3 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    Очевидцы рассказали об ударе украинского дрона по пляжу в Геленджике
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара, украинский беспилотный аппарат нанес удар по территории пляжа в Архипо-Осиповке, когда там было многолюдно, сообщили очевидцы.

    «Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», – рассказали очевидцы атаки, пишет «Российская газета».

    Отдыхающие заметили беспилотник над горой за несколько минут до удара. Поняв, что это дрон-разведчик, некоторые успели схватить вещи и убежать, однако не все придали объекту значение. В момент взрыва на пляже началась паника, туристы бросали вещи и спасались бегством, а находившиеся в море замерли от ужаса.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели шести человек в результате удара БПЛА по пляжу в Геленджике.

    Для ликвидации последствий налета в селе Архипо-Осиповка власти развернули оперативный штаб.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    Число погибших в Геленджике выросло до шести человек
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество погибших в поселке в Геленджике после удара БПЛА увеличилось до шести человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них – дети», – указал губернатор в Max.

    Число пострадавших достигло почти 40 человек, 17 из них уже в больницах Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

    Кондратьев добавил, что всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку и помощь.

    «Случившееся сегодня – целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания», – заключил он.

    Изначально сообщалось о трех погибших в Геленджике. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил об увеличении числа погибших до четырех.

    В больницы доставили 17 пострадавших при атаке на курорт.

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    3 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    @ rostecru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 провел первый полет, он взлетал с аэродрома Иркутского авиационного завода, сообщил Минпромторг.

    «Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 впервые поднялся в небо с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» – Иркутского авиационного завода», – указало министерство в своем Telegram-канале.

    Между тем замглавы ведомства Геннадий Абраменков сообщил, что МС-21 выполнил около половины программы сертификационных летных испытаний.

    После завершения сертификации начнутся поставки серийных машин эксплуатантам.

    В конце июля президент Владимир Путин осмотрел готовящийся к первому полету лайнер на Иркутском авиазаводе.

    Месяцем ранее глава государства осмотрел МС-21 в подмосковном Жуковском.

    В сентябре прошлого года второй полностью импортозамещенный борт начал летные испытания.

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    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

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