На атакованном складе Wildberries во Владимирской области уцелела часть товаров

Огонь повредил логистический комплекс Wildberries во Владимирской области в результате атаки беспилотника, передает ТАСС. Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила об успешном спасении части продукции.
«В ходе локализации пожара на логистическом объекте Wildberries во Владимирской области часть товаров удалось сохранить», – заявили представители маркетплейса.
В компании подчеркнули, что специалисты обязательно проведут оценку объемов уцелевшей продукции. Как только оперативные службы выдадут соответствующее разрешение, спасенные вещи отправят на сортировку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники поразили складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.
Спасатели локализовали крупное возгорание на площади 100 тысяч квадратных метров.
Глава маркетплейса Татьяна Ким категорически опровергла заявления злоумышленников о торговле специализированной военной экипировкой.