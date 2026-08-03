США профинансировали Марокко накануне массового вторжения мигрантов в Испанию

Tекст: Ольга Иванова

Американские власти утвердили законопроект о финансовой помощи Рабату в размере 40 млн долларов за две недели до миграционного кризиса в Испании, передает РИА «Новости». Об этом сообщил член Палаты представителей США Томас Масси.

«За две недели до того, как мигранты из Марокко вторглись в Сеуту, Республиканская партия приняла законопроект о выделении Марокко 40 миллионов долларов», – написал конгрессмен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). К своему заявлению он прикрепил скриншоты соответствующих документов и доклада профильного комитета.

В опубликованных материалах отмечается, что находящиеся под управлением Мадрида города Сеута и Мелилья расположены на марокканской территории. Они остаются предметом давних территориальных претензий со стороны африканского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля около 60 тысяч мигрантов из Марокко проникли на территорию испанского анклава Сеута.

Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной пограничного кризиса дезинформацию и деятельность торговцев людьми.