Власти Эстонии признали нехватку ресурсов для полного контроля границы

Tекст: Ольга Иванова

Департамент полиции и погранохраны Эстонии не обладает достаточными силами для самостоятельного закрытия кордонов, передает ТАСС.

Заместитель директора ведомства Вейко Коммусаар подчеркнул масштаб проблемы. «Мы должны были бы комплектовать этот ресурс совместно с нашими партнерами из других ведомств и привлекать Силы обороны», – сказал он.

Чиновник добавил, что временное восстановление проверок внутри Шенгенской зоны не решит проблему миграционного давления на Евросоюз. Подобные меры требуют значительных финансовых вливаний, превышающих семь миллионов евро в месяц.

Кризис нелегальной миграции в Европе продолжает обостряться. В конце июля десятки тысяч человек попытались проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, при этом погибли не менее 72 нарушителей. Из-за наплыва беженцев некоторые европейские страны предложили приостановить членство Испании в Шенгенском соглашении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне наплыва нелегалов.

Власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за миграционного кризиса в Сеуте.

Депутат немецкого Бундестага Маркус Фронмайер призвал перейти к повсеместной охране границ Германии.