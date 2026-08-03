Эндокринолог назвала белый хлеб бесполезным продуктом

Гончар порекомендовала исключить из рациона популярный мучной продукт. По словам специалиста из Петербурга, альтернативные варианты выпечки принесут организму гораздо больше пользы, передает Lenta.Ru.
«Привычный белый хлеб из пшеничной муки и дрожжей – практически бесполезный продукт. В процессе обработки зерна витамины уходят вместе с оболочкой (отрубями), а высокая температура при выпечке уничтожает остатки полезных веществ», – заявила Гончар.
Медик объяснила, что черный хлеб отличается меньшей калорийностью и более богатым составом. В нем содержатся ценные аминокислоты и клетчатка, необходимые для правильной работы кишечника и поддержания функций желудочно-кишечного тракта.
Мультизерновые изделия также сохраняют важные витамины благодаря использованию неочищенных зерен. Однако врач предупредила об опасности такой грубой пищи для людей с чувствительным желудком, которым подобная текстура способна серьезно навредить.
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