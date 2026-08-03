Казахстан начал переброску войск для учений «Решительный отпор»

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана, передает РИА «Новости», в стране началась переброска военной техники, вооружения и личного состава в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Решительный отпор – 2026».

В ведомстве заявили: «В рамках подготовки и проведения стратегического командно-штабного учения «Батыл тойтарыс – 2026» («Решительный отпор» – прим. ВЗГЛЯД) в августе и сентябре текущего года на территории республики Казахстан будет осуществляться перемещение вооружения, военной техники и личного состава к районам проведения мероприятий боевой подготовки».

По данным министерства, войска перебрасывают комбинированным способом: железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами по дорогам общего пользования, а также с использованием фронтовой и армейской авиации. Учения пройдут на полигонах по всей территории республики, где военные проверят готовность Вооруженных сил к выполнению задач в современных условиях и отработают взаимодействие различных видов и родов войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

В минобороны Казахстана обратились к гражданам и представителям СМИ с просьбой сохранять спокойствие, ориентироваться на официальные сообщения и не распространять непроверенные сведения. Ведомство напомнило об ответственности, установленной законодательством, за распространение ложной информации во время проведения мероприятий боевой подготовки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Казахстана в конце июня провели плановые комплексные тактико-строевые занятия с переводом войск в высшую степень боевой готовности.

Министерство обороны России ранее заявило о проведении в 2026 году учений сил ОДКБ в том числе на территории Казахстана.

Президент России Владимир Путин в июле поддержал обновление договора о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном.