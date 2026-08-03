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    3 августа 2026, 14:28 • Новости дня

    Европейские биржевые цены на газ резко замедлили падение

    Снижение газовых котировок в Европе замедлилось на отметке ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Сентябрьские фьючерсы на крупнейшем европейском хабе отыграли утреннее падение, закрепившись на уровне чуть ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Европейские газовые котировки на первых торгах августа продемонстрировали замедление спада примерно до 2%, передает РИА «Новости». Показатель остается на уровне ниже 700 долларов за тысячу кубометров.

    Сентябрьские фьючерсы по индексу нидерландского центра TTF начали сессию с отметки 666,7 доллара, потеряв более 5%. К середине дня стоимость топлива восстановилась до 690,5 доллара, сократив отставание от расчетной цены предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоносителей начался второго марта на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Максимальное значение за время конфликта зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара из-за сокращения поставок Катаром.

    По итогам июля средние значения подскочили на 19%. При этом исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа стоимость природного газа на европейском рынке упала на 4% до 676 долларов за тысячу кубометров.

    В конце июля котировки газовых фьючерсов показали незначительное снижение вблизи отметки 690 долларов.

    Ранее цены на топливо опустились ниже психологической отметки в 700 долларов на фоне ослабления геополитической напряженности.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    1 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех

    Tекст: Мария Иванова

    Снятие Еврокомиссией запрета на импорт российского меха соболя ради создания люксовых шуб при сохранении ограничений на жизненно важные товары возмутило руководство Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике решение Еврокомиссии об отмене санкций на поставки меха соболя из России, передает ТАСС.

    Политик назвал такой подход откровенным лицемерием на фоне продолжающегося запрета на импорт необходимых для промышленности и повседневной жизни товаров.

    «ЕК приняла решение исключить из санкционного списка против РФ относящиеся к категории товаров класса люкс шкурки соболей <…>. И это потому, что, мол, магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить такой редкий мех для изготовления шуб класса суперлюкс, цена которых может достигать и 100 тыс. евро», – заявил политик.

    По его словам, Европа готова жертвовать интересами промышленности и граждан, запрещая ввоз действительно нужной продукции из России, несмотря на сложности и высокие расходы при поиске альтернативных поставщиков. Свое обращение глава словацкого правительства опубликовал в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции.

    В прошлом году Словакия заблокировала принятие восемнадцатого пакета антироссийских ограничений. Роберт Фицо сравнил политику санкционного давления с чумой.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    2 августа 2026, 11:20 • Новости дня
    Запасы газа в Европе приблизились к историческому антирекорду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нетто-закачка (чистая разница между объемом закачки и отбора) газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июле стала минимальной за последние шесть лет на фоне жары и падения импорта СПГ, а запасы в ПХГ по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Нетто-закачка газа в европейские подземные хранилища в июле стала минимальной за последние шесть лет, а запасы по итогам месяца оказались близки к историческому антирекорду, передает ТАСС. Отбор газа из хранилищ в июле впервые за четыре года превысил 1 млрд кубических метров, что на 55% больше показателей прошлого года. При этом закачка упала до минимума за два года и составила 9,6 млрд кубических метров.

    На конец июля 2026 года хранилища Европы были заполнены лишь на 56,88%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В прошлом году этот уровень достигал 68,6%. Ранее в «Газпроме» прогнозировали, что запасы газа в Европе к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами топлива. Средние темпы восполнения резервов в июле оказались одними из самых низких с 2011 года. По требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнить хранилища на 90% к началу зимы, однако сейчас закачано лишь 46% от необходимого объема.

    На темпы заполнения повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная жара, вызвавшая рост спроса на электроэнергию. В июле импорт СПГ в Европу сократился до минимума почти за два года, составив около 8,4 млрд кубических метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам июля страны Европейского союза заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%.

    Экстремальная летняя жара существенно осложнила подготовку региона к предстоящему зимнему сезону.

    Из-за низких темпов закачки топлива компания «Газпром» спрогнозировала дефицит энергоресурсов в зимний период.

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    31 июля 2026, 15:15 • Новости дня
    Венгерская MOL решила резко сократить энергопотребление

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерская нефтегазовая компания MOL планирует снизить потребление электричества на 40% на фоне вероятной остановки атомной электростанции из-за падения уровня воды в реке.

    Нефтегазовая компания MOL из Венгрии намерена урезать потребление электроэнергии на 40% в связи с готовящейся полной остановкой АЭС «Пакш», передает ТАСС. Причиной этому стало критическое обмеление Дуная, о чем сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

    Глава правительства обратился к крупным промышленным предприятиям, в том числе автопроизводителям и заводам по выпуску аккумуляторов, с просьбой снизить расход воды и электричества.

    «Я хочу сказать компаниям, что мы все еще ожидаем от них добровольных шагов», – заявил политик.

    Завод Samsung SDI в Гёде уже отреагировал на ситуацию, сократив использование воды на 50% и электричества на 10% в вечерние часы.

    Ожидается, что АЭС «Пакш» приостановит свою работу с третьего августа, так как уровень воды в Дунае может оставаться недостаточным для охлаждения реакторов в течение нескольких недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерская АЭС «Пакш» снизила мощность энергоблоков из-за падения уровня воды в Дунае.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил об угрозе полной остановки станции на фоне экстремальной жары.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал граждан добровольно уменьшить потребление электроэнергии после остановки АЭС в Чернаводэ.

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    1 августа 2026, 21:12 • Новости дня
    Спикер парламента Молдавии признал зависимость от российского газа

    Молдавия подтвердила сохранение зависимости от газа из России до 2028 года

    Tекст: Мария Иванова

    Кишинев продолжит закупать российское топливо через европейских посредников, вопреки прежним обещаниям руководства о достижении полной энергетической независимости республики, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

    Игорь Гросу подтвердил сохранение газовой привязки к Москве, передает ТАСС.

    «К сожалению, в отношении природного газа мы остаемся зависимыми от Российской Федерации до 2028 года», – заявил политик.

    Он добавил, что европейские поставщики могут сократить объемы топлива зимой без объяснения причин.

    На прошлой неделе государственная компания Еnergocom предложила повысить тарифы на топливо для населения на 45%. Инициатива спровоцировала массовые протесты оппозиции. Бывший президент страны Игорь Додон отметил, что правительство заставляет граждан переплачивать за российский газ, закупая его через европейских посредников.

    Додон привел статистику, согласно которой страны Евросоюза потратили 12 млрд евро на российские энергоносители в первой половине 2026 года. Политик предложил лично договориться с Москвой о прямых поставках по выгодным ценам. Однако молдавские власти отказались от переговоров, сославшись на политический контекст и стремление вступить в Евросоюз.

    Энергетический кризис в республике начался после смены политического курса. Прямые закупки у Газпрома прекратились с января 2025 года из-за отказа Кишинева выплачивать долг в размере почти 700 млн долларов. Сейчас газотранспортной системой страны управляет румынская компания, что дополнительно увеличило стоимость логистики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Молдавии Василий Тофан заявил об отсутствии логистических путей для закупок российского газа.

    Экс-президент республики Игорь Додон опроверг слова главы правительства о неспособности страны возобновить импорт топлива из РФ.

    Председатель парламента Игорь Гросу ранее назвал поддержку антироссийских санкций обязательным условием для вступления Кишинева в Евросоюз.

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    31 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы с Латвией

    В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил заявления Риги о закрытии границы между странами по техническим причинам, о чем заявил пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства Антон Бычковский.

    «В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили», – сказал он ТАСС.

    Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил в соцсетях о закрытии границы по техническим причинам. Он рекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, искать альтернативные пути возвращения домой.

    «По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», –  написал Домбрава в социальной сети X.

    До этого он советовал воздержаться от поездок в Белоруссию, аргументируя это тем, что Минск якобы ведет гибридную войну, способствуя проникновению нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств.

    Министр отмечал, что в подобных обстоятельствах безопасное пересечение границы может быть осложнено. Из двух существующих пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе сейчас функционирует только один – «Григоровщина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. В июле литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией.

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    1 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Испания закрыла путь на материк прорвавшимся в Сеуту мигрантам

    Марокканские нелегалы не смогли попасть из анклава Сеута в материковую Испанию

    Tекст: Мария Иванова

    Проникшие в испанский анклав нелегалы не смогли попасть на материковую часть страны благодаря системе двойного пограничного контроля.

    Ни один из нелегалов, попавших в Сеуту из Марокко, не добрался до территории Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    «Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать», – заявил источник в испанском правительстве.

    Собеседник агентства пояснил, что целостность Шенгенской зоны обеспечивается двойным фильтром. Документы проверяются сначала на марокканской границе, а затем перед въездом на материк. Незаконное нахождение в анклаве не дает права передвигаться по Европе.

    Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. При этом более 48,3 тыс. мигрантов уже отправлены обратно в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала отправить всех нелегалов обратно на родину.

    Масштабный миграционный кризис привел к гибели 67 человек.

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    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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    1 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Король Испании возмутился массовым наплывом мигрантов в Сеуту

    Король Испании выразил возмущение из-за событий в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Король Испании Филипп VI выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на африканском побережье, где границу незаконно пересекли порядка 60 тыс. человек, а десятки нелегалов погибли в пути.

    «Обеспокоенность и возмущение», – так король Испании Филипп VI описал свою реакцию на массовое проникновение мигрантов в Сеуту, передает ТАСС.

    Государство обязано защитить автономные города и не допустить повторения подобных инцидентов, считает глава страны.

    Массовый прорыв нелегалов начался 30 июля. Десятки тысяч людей добирались до испанской территории вплавь и пешком в обход волнолома. Местные власти оценили число прибывших в 60 тыс. человек, а министерство внутренних дел сообщило о 50 тыс. нарушителей.

    К настоящему моменту около 69,5 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко. В это число могут входить люди, пересекавшие границу несколько раз за сутки. Трагическим итогом кризиса стала гибель по меньшей мере 67 человек по пути в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту. Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей.

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    1 августа 2026, 09:14 • Новости дня
    Европейские запасы газа остались на пятилетнем минимуме

    По итогам июля уровень заполненности европейских ПХГ составил минимальные 56%

    Tекст: Мария Иванова

    К концу июля заполненность европейских подземных хранилищ газа упала до самого низкого уровня за последние пять лет, достигнув отметки в 56,63%.

    Страны Европейского союза по итогам июля заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%, передает РИА «Новости».

    Это минимальный показатель для данной даты за последние пять лет. В хранилищах находится 61,9 млрд кубометров газа, что на 20,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Текущий уровень запасов оказался ниже среднего показателя за 2021–2025 годы на 16,2 процентных пункта. Темпы закачки газа в июле также стали самыми низкими за последние шесть лет, составив в среднем 0,25%. Медленнее резервы пополнялись только в 2020 году.

    Ранее «Газпром» предупреждал, что при сохранении текущих темпов закачки уровень заполненности европейских ПХГ к 1 октября не превысит 75%. Это создает серьезные риски для надежного обеспечения европейских потребителей газом предстоящей зимой. На фоне опасений за поставки Еврокомиссия решила снизить обязательный уровень заполнения хранилищ к началу зимнего сезона с 90% до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность европейских подземных хранилищ в конце июля упала до минимума за последние пять лет.

    Экстремальная жара замедлила темпы закачки топлива до шестилетнего антирекорда.

    Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в предстоящий зимний период.

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