Минздрав Газы сообщил о гибели 18 палестинцев за сутки после ударов Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

Удары продолжаются вопреки договоренностям о перемирии, передает РИА «Новости».

«За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 19 погибших, из них 18 человек погибли в результате новых ударов, еще один скончался от ранее полученных ранений. Также зафиксировано 35 пострадавших», – говорится в сообщении ведомства.

С момента вступления в силу режима прекращения огня 11 октября прошлого года число жертв достигло 1250 человек, а раненых – 4110. Кроме того, из-под завалов извлекли тела 804 погибших в ходе предыдущих этапов израильской операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.

«Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.

Американские власти ожидают начала разоружения полицейских подразделений движения в течение двух недель.