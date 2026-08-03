Лидер Reform UK Фараж допустил создание коалиции с партией Restore Britain

Tекст: Ольга Иванова

Глава правопопулистской партии Reform UK готов рассмотреть возможность политического пакта с правым движением Restore Britain. Выступая на пресс-конференции в Лондоне, политик заявил: «Открыт к разговору». Об этом передает ТАСС.

Накануне руководитель Restore Britain Руперт Лоу предложил объединить усилия патриотических сил Британии для свержения лейбористов. Он выдвинул ряд жестких условий, включая массовую депортацию мигрантов, запрет паранджи и референдум о смертной казни. Также прозвучало требование исключить двух видных консерваторов из команды Фаража.

Лидер Reform UK признал сходство позиций по многим вопросам, однако наотрез отказался выполнять кадровые ультиматумы партнера. Лоу создал свою партию в 2025 году после ухода от Фаража из-за внутренних конфликтов.

Разговоры о союзе начались на фоне роста рейтингов правящей партии после назначения премьером Энди Бернэма. По данным YouGov, лейбористы и Reform UK делят лидерство, набирая по 22% голосов избирателей. При этом популярность Фаража падает из-за скандала с пожертвованиями, а Restore Britain поддерживают лишь 4% граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии Restore Britain Руперт Лоу выступил с инициативой создания единой правой коалиции совместно с Reform UK.

В июне бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку на фоне давления со стороны сторонников Энди Бернэма.

Ранее на местных выборах Лейбористская партия лишилась половины своих мест в муниципальных советах.