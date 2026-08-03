Инфантино попросил помощи у команды Трампа для сохранения должности

NYP: Инфантино попросил Белый дом спасти кресло президента ФИФА

Tекст: Мария Иванова

Президент ФИФА Джанни Инфантино пытается заручиться поддержкой администрации лидера США Дональда Трампа, чтобы остаться на своей должности, передает ТАСС со ссылкой на New York Post. В понедельник, 3 августа, функционер планирует провести переговоры с госсекретарем Марко Рубио.

«Он хотел связаться с госсекретарем и поговорить о том, что футбол мог бы быть частью мягкой силы Америки. Но мы все знаем, что речь идет о защите от увольнения. На данном этапе речь не может идти о чем-либо другом», – приводит издание слова одного из собеседников.

Ранее глава Международной федерации футбола столкнулся с волной критики после предложения передать часть прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Впоследствии Инфантино принял решение отказаться от этой инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские футбольные ассоциации отказались участвовать в международных соревнованиях из-за планов продажи доли прав на мировое первенство.

Руководство УЕФА начало активный поиск преемника Джанни Инфантино.

Ассоциация футбола Уэльса публично лишила действующего руководителя организации своей поддержки на предстоящих выборах.