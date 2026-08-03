Засуха остановила паромное сообщение на востоке Нидерландов

Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

«Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

«Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.