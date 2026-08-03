В Южной Корее начало работу новое управление контрразведки

В Республике Корея заработал новый штаб контрразведки

Tекст: Мария Иванова

Новое управление по контрразведывательной деятельности начало функционировать в Южной Корее, сообщает агентство Рёнхап. Оно заменит прежнее командование, которое было вовлечено в события, связанные с попыткой введения военного положения в декабре 2024 года.

В июне власти страны объявили о расформировании Командования военной контрразведки. Его функции распределили между тремя новыми структурами. Позднее, в январе 2026 года, специальная комиссия подтвердила, что у распущенного ведомства были чрезмерно широкие полномочия, отмечает ТАСС.

На церемонии в Квачхоне министр обороны Ан Гю Бэк отметил «темные страницы истории» прежнего командования. По его словам, оно часто становилось инструментом политического давления, в том числе во время «военных переворотов 16 мая [1961 года], 12 декабря [1979 года], военного положения 17 мая [1980 года], восстания 3 декабря [2024 года]».

Вместо старой структуры созданы штаб военной контрразведки, вспомогательная служба военной безопасности и следственный штаб Министерства обороны. Штаб займется борьбой со шпионажем, терроризмом и киберугрозами, а также защитой военных секретов и передовых разработок, включая искусственный интеллект. Вспомогательная служба возьмет на себя расследования инцидентов в сфере безопасности. При этом отменена функция сбора персональной информации, делавшая прежнее командование слишком влиятельным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения. Позже суд Сеула квалифицировал эти действия властей как мятеж.

В январе этого года бывшего главу государства приговорили к пяти годам тюремного заключения.