Праздник огурца в Суздале за два дня посетили рекордные 20 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Главная площадка 24-го фестиваля в Музее деревянного зодчества приняла 20 тыс. туристов. Общее число гостей города превысило 35 тыс. человек. Организаторы подготовили для посетителей мастер-классы, выступления музыкантов и дегустацию необычных блюд.

«Праздник огурца» – редкий пример события, сохраняющего народные традиции и делающего их по-настоящему популярными среди молодой аудитории. Он веселый, добрый, ироничный – своеобразный русский карнавал», – отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Алиса Бирюкова.

За два дня участники съели около 3 тонн маринованных и малосольных огурцов. За два дня участники съели около 3 тонн маринованных и малосольных огурцов. Многие гости приезжали в народных костюмах, примеряли на себя образ огурца, а некоторые – даже томата. Авторы самых ярких нарядов получили памятные подарки.

На главной сцене прошли традиционные состязания: скоростное поедание огурцов, огуречный тир и забеги в лаптях. Новинкой программы стал «Огуречный квиз», где гости узнали факты об истории овоща. Также состоялся флешмоб #ХороводЕдинстваНародовРоссии, в котором сотни участников объединились в хороводе в рамках акции Национального центра «Россия».

Для семей с детьми была организована встреча с Копатычем из «Смешариков», мастер-классы, старинные аттракционы и ярмарка. Гастрономическая программа включала мастер-классы от известных шеф-поваров. Так, Владислав Пискунов приготовил ботвинью и салат из клубники с огурцами, а ирландский шеф Пол Кэролл представил лимонный тарт с огурцом.

На фестивале выступили известные шеф-повара, а вечера завершались фолк-диджей-сетами и масштабным аудиовизуальным шоу.

В следующем году планируется отметить 25-летие этого популярного проекта.