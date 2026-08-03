Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В числе получивших предостережения оказались Московский исследовательский университет имени Выгодского, Балтийский технологический университет, Международный медицинский университет в Казани и Российский университет транспорта.

Также в список вошли Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии, Казанский инновационный университет и Петербургский государственный лесотехнический университет.

Кроме того, надзорное ведомство обратило внимание на Чайковскую государственную академию физической культуры и спорта, Нижегородский агротехнологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет. Вся информация о принятых мерах уже внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее надзорное ведомство направило уведомления руководству восьми высших учебных заведений.

В середине июня официальные предостережения получили еще 19 вузов. Чуть раньше регулятор выявил риски нарушений в работе четырех университетов.