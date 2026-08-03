МЧС: В Москве ожидается сильная жара

Спасатели предупредили о сильной жаре в Москве

Tекст: Мария Иванова

В ближайшие четыре дня дневная температура в российской столице может достигнуть 32 градусов, передает РИА «Новости».

«В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса», – говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

В связи с погодными условиями спасатели призывают жителей и гостей города проявлять осторожность. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше питьевой воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 31 градуса.

Месяцем ранее Гидрометцентр предупреждал о сохранении 30-градусной жары в Московском регионе.

Между тем представители МЧС рекомендовали жителям плавать исключительно в специально оборудованных местах.