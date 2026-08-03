Глава «Севмаша» Будниченко: ВМФ России получит два атомных корабля до конца года

Tекст: Елизавета Шишкова

«Каждый год мы сдаем стратегические объекты, гражданские, военные. За 14 лет мы сдали 14 АПЛ. <…> Этот год не будет исключением. Два корабля должны сдать флоту до конца этого года», – сказал он, передает ТАСС.

Будниченко сообщил, что атомный подводный крейсер «Пермь» проекта 885М «Ясень-М» пройдет все этапы испытаний в 2026 году. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» также заявлен на испытания продолжительностью два с половиной месяца.

По его словам, корабль соответствует всем заявленным характеристикам, а по итогам испытаний решат, потребуются ли доработки или крейсер примут в состав ВМФ России.

АПЛ «Пермь» проекта «Ясень-М» была заложена на «Севмаше» 29 июля 2016 года и спущена на воду 27 марта 2025 года. Лодка стала пятой в линейке многоцелевых атомных подводных лодок этого проекта, относящегося к четвертому поколению с пониженным уровнем акустического поля. Они несут высокоточное ракетное оружие большой дальности и способны поражать цели на земле, на воде и под водой.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находится в ремонте с 1999 года, при этом реальные работы на нем велись с 2013 года. Главным результатом модернизации стало существенное усиление ударной мощи корабля. По данным открытых источников, он получит десять универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс» каждый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до конца года российский флот получит еще 21 боевую единицу, включая атомный подводный крейсер «Пермь» проекта «Ясень-М».

Главком ВМФ Александр Моисеев сообщил о скором завершении испытаний тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» и его возвращении в состав флота в текущем году.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» перешел к финальной стадии проверок после длительного ремонта и модернизации на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.