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    Мигранты и полиция разлагают Германию изнутри
    Экономист перечислил проблемы Европы из-за обмеления рек
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    Импортозамещенный МС-21 совершил первый полет
    Российские войска освободили Белый Колодезь и Устиновку в Харьковской области
    Пушилин сообщил о сломленном сопротивлении ВСУ в Красном Лимане
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    3 августа 2026, 13:13 • Новости дня

    Задержан подозреваемый в убийстве человека ножом в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители в подмосковном Солнечногорске задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве одного мужчины ножом и в покушении на жизнь другого, сообщили в Главном следственном управлении СК по региону.

    «В ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки местонахождение лица, причастного к убийству местного жителя и покушению на убийство еще одного мужчины установлено, подозреваемый задержан», – заявили в ведомстве, сообщает ТАСС.

    Задержанным оказался местный житель, родившийся в 1977 году.

    В ближайшее время мужчину доставят в территориальный следственный отдел, где с его участием пройдут необходимые процессуальные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на улице Староандреевской вооруженный ножом злоумышленник убил прохожего.

    В июне подросток-мигрант в Подмосковье смертельно ранил ножом мужчину.

    В том же месяце житель Домодедово в ходе семейной ссоры зарезал свою супругу.

    2 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    @ Hannu Hakkinen/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящие круги Финляндии рассматривают вооруженный конфликт как возможность избежать наказания за антиконституционные решения, принятые при вступлении страны в НАТО, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    Политики в Хельсинки стремятся спровоцировать конфликт с Москвой из-за боязни наказания за антиконституционные действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, недавно переехавший в Российскую Федерацию.

    «Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны, чтобы с помощью нее уйти от ответственности», – заявил бывший парламентарий.

    Спикер добавил, что соседним странам необходимо восстанавливать двусторонние связи, однако предварительно властям республики придется признать свои политические провалы. Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год, а в конце 2025 года вместе с супругой получил статус беженца в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший финский депутат заявил об использовании западными странами воздушного пространства Финляндии для атак на Россию.

    Ранее политик назвал закрытие границы с Москвой настоящей катастрофой для финской экономики.

    В конце прошлого года Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев на территории Российской Федерации.

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    2 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

    Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение уровня воды в европейских реках и повышение температуры прудов-охладителей заставят Европу останавливать АЭС и переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Венгрии заявили о предстоящей полной остановке АЭС «Пакш».

    «Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

    «Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

    Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

    «Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

    Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
    Океания ударила России в спину

    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    3 августа 2026, 08:10 • Новости дня
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус: Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений

    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    @ Daniel Vogl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали о деталях разговора с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Меркель в беседе с Вованом и Лексусом подтвердила, что мирные договоренности использовались исключительно для вооружения Украины, передает РИА «Новости». Подготовка к беседе заняла несколько недель и включала длительную переписку с окружением политика.

    «Мы связывались с ее офисом. Люди порой ошибочно думают, что достаточно куда-то позвонить и сказать: "Гутен таг, фрау Меркель, как поживаете?"», – поделились пранкеры. Разговор велся от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов).

    Меркель, по словам пранкеров, предоставила своего переводчика и просила сохранить беседу в тайне. Она подтвердила, что Минские соглашения были необходимы для того, чтобы обмануть Россию и дать Украине время на наращивание военной мощи. Напомним, что Минск был площадкой для мирных переговоров в период конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год.

    Ранее пранкеры Вован и Лексус рассказали об истории своего увлечения телефонными розыгрышами.

    Политолог Станислав Ткаченко напомнил о недоверии Москвы к Ангеле Меркель из-за обмана российской стороны в 2015 году.

    Президент России Владимир Путин указал на использование западными странами дипломатических договоренностей для усиления военного потенциала Киева.

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    2 августа 2026, 20:43 • Новости дня
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Италии остановили судно под флагом Камеруна у острова Пантеллерия для выяснения происхождения перевозимой нефти.

    Итальянские моряки высадились с вертолета на борт судна, шедшего под камерунским флагом, передает РИА «Новости». Операция проводилась для контроля соблюдения ограничений Европейского союза.

    В заявлении министерства обороны страны отмечается, что «патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель» провел проверку нефтяного танкера, который попадает под санкции Европейского союза». Проверка была проведена для того, чтобы подтвердить происхождение танкера.

    Военные перехватили объект вблизи острова Пантеллерия. Сейчас специалисты анализируют всю собранную на борту документацию и информацию.

    Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море.

    В конце того же месяца президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о перехвате шедшего под флагом Камеруна судна Deliver.

    Немногим ранее британские военные остановили в проливе Ла-Манш камерунский нефтяной танкер Smyrtos.


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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    @ Алексей Коновалов/ТАСC

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

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    2 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушные удары парализовали морскую логистику украинских войск, лишив их трех транспортных кораблей и переоборудованного буксира в Николаеве и акватории Черного моря.

    По данным Минобороны России, российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, а также переоборудованный морской буксир, передает РИА «Новости». Кроме того, ударом БПЛА был уничтожен еще один сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря.

    В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня продолжилось нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, работающей в интересах украинских войск. «В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту Николаева – портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», – заявили в министерстве.

    Также сообщается об успешном поражении судна в Черном море. По данным ведомства, этот сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного поражения двух сухогрузов в Николаеве.

    Днем ранее российские беспилотники атаковали суда с военным обеспечением в этой же гавани.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два буксира в Николаевском морском торговом порту.

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    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

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    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

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    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

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    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    2 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сети автозаправочных станций на украинской территории начали ограничивать продажу дизельного топлива водителям, установив лимит от 50 до 100 литров за одну заправку.

    «Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ограничения чаще всего касаются станций на трассах, где заправляются дальнобойщики. Разница между оптовой и розничной ценой сократилась, сделав покупку горючего на АЗС более выгодной, чем на нефтебазах.

    Лимиты уже действуют у нескольких операторов, включая сеть ОККО, где ограничение составляет 100 литров. Меры введены для предотвращения быстрого истощения запасов, так как логистические цепочки не успевают их пополнять. Дефицит вызван резким сокращением поставок, ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, что усложнило речную транспортировку.

    Эксперты не ожидают полной остановки продаж дизеля в ближайшее время, однако топливо может периодически пропадать на разных заправках. По данным издания, средняя цена дизельного топлива на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны за литр, что составляет около двух долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.

    Российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливную инфраструктуру противника на южном направлении.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал огромной проблемой удары по прифронтовым АЗС.

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    2 августа 2026, 20:54 • Новости дня
    ВКС России разбомбили пункты управления БПЛА под Харьковом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская боевая авиация нанесла успешные удары ракетами и бомбами по командным пунктам беспилотников и местам временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

    Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «ВКС России по объектам противника – пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Сеньково Харьковской области», – сообщили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство уточнило, что огневое поражение было нанесено по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородоке в ДНР. В ходе выполнения боевых задач применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. В результате все намеченные цели были успешно поражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российская авиация нанесла удары бомбами ФАБ-250 по пункту дислокации украинских войск в донецком Райгородке.

    В середине прошлого месяца бойцы Вооруженных сил России поразили высокоточной ракетой Х-39 пункт управления дронами в Сумской области.

    В начале июля Воздушно-космические силы ликвидировали аналогичный командный пункт противника в харьковском селе Сеньково.

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    3 августа 2026, 08:20 • Новости дня
    Посол Филатов предупредил Ирландию о последствиях задержания российских судов
    Посол Филатов предупредил Ирландию о последствиях задержания российских судов
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предупредила Ирландию, что ее возможные попытки участия в «пиратских акциях» по задержанию судов будут иметь серьезные последствия, заявил посол в Ирландии Юрий Филатов.

    По словам Филатова, Россия предостерегла Дублин от участия в незаконных акциях на море, пишут «Известия».

    Поводом послужили вступившие в силу 24 июля изменения в закон об обороне 1954 года. Эти поправки формально разрешают вооруженным силам республики высаживаться на торговые суда для контроля за экологией и антироссийскими ограничениями.

    «Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия», – заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов. Дипломат подчеркнул недопустимость уподобления действиям некоторых других западных стран.

    Евросоюз разрешил своим военным кораблям захватывать российские нефтяные танкеры в Средиземном море.

    ВМС Франции задержали в Атлантическом океане судно Tagor.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал намерения британских властей продать захваченную нефть пиратством.

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    2 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Американские военные перехватили десятки судов в рамках блокады Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках морской блокады Ирана американские вооруженные силы изменили маршруты десятков коммерческих кораблей, а также вывели из строя несколько плавательных средств.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перенаправили 35 коммерческих судов в ходе морской блокады Ирана, передает РИА «Новости». Об этом официально заявило Центральное командование американских вооруженных сил.

    «По состоянию на 2 августа Центральное командование США перенаправило 35 коммерческих судов», – говорится в публикации ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, американские военные вывели из строя два корабля. Еще на два судна бойцы поднялись на борт для проведения тщательных проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    В июне авиация США нанесла ракетный удар по нефтяному судну под флагом Гвинеи-Бисау.

    В конце мая американские силы вывели из строя коммерческий сухогруз Lian Star ракетой Hellfire.

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