Прокуратура решила проверить слухи о заражении девочки ВИЧ в Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокуратура и территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области организовали проверку сведений о возможном заражении несовершеннолетней пациентки ВИЧ и гепатитом С в одной из больниц Азова, передает РИА «Новости».

До этого в СМИ появились публикации о том, что школьница могла быть инфицирована во время прохождения лечения от кишечной инфекции в местном медицинском учреждении.

В пресс-службе регионального Росздравнадзора также подтвердили факт начала проверки обстоятельств произошедшего инцидента. Специалисты ведомства выясняют все детали случившегося в азовской больнице.

В мае на Камчатке следователи проводили экспертизу по делу о заражении младенца ВИЧ в медучреждении.

В конце июля академик Геннадий Онищенко исключил угрозу эпидемии этого заболевания в России. Месяцем ранее Минздрав зафиксировал двукратное снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита человека с 2016 года.