Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.
«В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.
Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.
В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.
Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.