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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня

    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

    2 августа 2026, 13:11 • Новости дня
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.

    Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.

    Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

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    2 августа 2026, 23:55 • Новости дня
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США

    Представитель МИД Ирана Багаи: Украина отказалась воевать на стороне США

    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли серию срочных звонков от властей других стран, которые заверили, что не будут участвовать в войне США против Ирана, заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

    В частности, по словам Багаи, речь идет о звонках из Британии, Болгарии и с Украины, передает РБК.

    «Поскольку, как вы видели, произошли некоторые ошибки, появились новости о том, что они предоставили свои базы в распоряжение Америки, а мы сделали необходимые предупреждения. Они связались с нами, чтобы сказать: «Нет, мы не будем частью войны против Ирана»», – заявил он Irib.

    В МИД Ирана отметили, что страны региона имеют право защищать свою безопасность и стабильность. Тегеран, по словам Багаи, готов давать разъяснения друзьям и соседям по поводу последствий любой повторной агрессии или «любых авантюр» со стороны США.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что за «любое преступление Америки» и любую военную агрессию против Ирана, особенно против инфраструктуры, неизбежно последуют ответные меры. Он добавил, что иранская сторона уже довела эту позицию до сведения других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Багаи заявил о вине западных стран, поддерживающих Киев, за удар украинских военных по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил украинскому коллеге о необходимости компенсации ущерба после атаки на иранское судно.

    Багаи обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Украину в новый конфликт на Ближнем Востоке на стороне союзников США.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
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    2 августа 2026, 18:53 • Новости дня
    Американские военные перехватили десятки судов в рамках блокады Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках морской блокады Ирана американские вооруженные силы изменили маршруты десятков коммерческих кораблей, а также вывели из строя несколько плавательных средств.

    Военно-морские силы Соединенных Штатов перенаправили 35 коммерческих судов в ходе морской блокады Ирана, передает РИА «Новости». Об этом официально заявило Центральное командование американских вооруженных сил.

    «По состоянию на 2 августа Центральное командование США перенаправило 35 коммерческих судов», – говорится в публикации ведомства в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кроме того, американские военные вывели из строя два корабля. Еще на два судна бойцы поднялись на борт для проведения тщательных проверок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе.

    В июне авиация США нанесла ракетный удар по нефтяному судну под флагом Гвинеи-Бисау.

    В конце мая американские силы вывели из строя коммерческий сухогруз Lian Star ракетой Hellfire.

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    3 августа 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о запланированных на понедельник переговорах США и Ирана

    Трамп объявил о переговорах США и Ирана
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США и Ирана стартуют в понедельник, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сейчас мы ведем с ними диалог в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По его словам, в ходе переговоров может быть достигнута договоренность по Ормузскому проливу, после чего стороны смогут заключить соглашение по ядерному вопросу. Президент США отметил, что речь идет фактически о денуклеаризации Ирана.

    Трамп также сообщил, что отменить удары по Ирану его просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и сам Тегеран. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы начать операцию в любой момент, когда посчитают нужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    В июне президент США подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном. В начале июля президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.

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    2 августа 2026, 05:41 • Новости дня
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    Трамп заявил об отмене ударов США по Ирану ради быстрой сделки
    @ Saul Loeb/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что отказался от ударов США по Ирану ради быстрого заключения сделки с Тегераном.

    По словам Трампа, армия США была приведена в готовность для нанесения ударов по Ирану, однако он распорядился их отменить в связи с достижением согласия по контурам возможной сделки, передает РИА «Новости».

    «Я согласился… отменить атаку при условии, что мы сможем быстро заключить сделку», – заявил Трамп.

    Он уточнил, что Израиль также согласился воздержаться от ударов по Ирану в рамках этой договоренности. По словам американского президента, контуры сделки предполагают «немедленное, полное и тотальное» открытие Ормузского пролива, а также «прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана».

    Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Тегеран стремится к соглашению с США, охватывающему судоходство в Ормузском проливе и ядерную программу, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Он отметил, что Иран лишился «конвенционального щита» из ракет и теперь заинтересован в сделке по денуклеаризации и проливам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    2 августа 2026, 01:50 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении трех американских истребителей F-35 в Иордании

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил об уничтожении еще трех американских истребителей F-35 на базе Аль-Азрак в Иордании, сообщает IRNA.

    «В результате атаки были уничтожены три истребителя F-35 и повреждены еще три», – говорится в публикации IRNA.

    КСИР заявил, что утром 1 августа нанес удар несколькими баллистическими ракетами по ангару ремонта и месту стоянки F-35, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг 30 июля, КСИР уже сообщал об уничтожении трех самолетов F-35 на американской базе в Иордании.

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Корпус стражей исламской революции сообщал, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу и штаб Центрального командования ВС США в Иордании.

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    2 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    Иран предупредил Ближний Восток об ответственности за причастность к атакам США

    Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за атаки США

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана, сообщает Press TV.

    «Аракчи… заявил, что любая агрессия со стороны враждебных США и Израиля или участие и содействие со стороны региональных стран будут встречены решительным и пропорциональным ответом мощных иранских вооруженных сил», – передает Press TV.

    Дипломат провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, в ходе которого обсудил события в регионе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи заявил о готовности рассматривать любых помощников США в агрессии против республики как законные цели для иранских вооруженных сил.

    Официальный представитель МИД Исмаил Багаи предупредил о серьезных последствиях для стран, предоставивших свои базы и инфраструктуру для ударов по Ирану.

    Иранское внешнеполитическое ведомство ранее призвало государства Персидского залива предотвратить использование их территории американскими войсками для нападений на исламскую республику.

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    31 июля 2026, 16:24 • Новости дня
    ХАМАС назвал условия для разоружения в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Палестинское движение готово отказаться от тяжелого вооружения только после прекращения атак и ухода израильских сил из анклава.

    Вопрос разоружения палестинского радикального движения ХАМАС напрямую зависит от выполнения Израилем всех пунктов соглашения, передает ТАСС. В частности, речь идет о полном выводе войск из сектора Газа и прекращении израильских атак.

    «Включение вопроса о тяжелом вооружении в рамки соглашения было связано с полным прекращением всех форм агрессии, выводом войск из сектора Газа, скорейшей реконструкцией», – говорится в заявлении движения, опубликованном в официальном телеграм-канале.

    Среди других обязательных условий представители ХАМАС назвали начало работы административного комитета и развертывание международных сил.

    Также движение требует гарантий прав на самоопределение и создание независимого палестинского государства.

    Переход ко второму этапу сделки возможен только при строгом соблюдении Израилем положений первой части соглашения.

    Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп заявил о достижении договоренности, которая предусматривает полное разоружение формирований ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Совет мира» подтвердил согласие движения ХАМАС на план по выводу из эксплуатации своего оружия.

    Американские власти ожидают начала разоружения полицейских подразделений движения в течение двух недель.

    Военный эксперт Юрий Лямин допустил срыв соглашения из-за возможных проблем с контролем сдачи оружия и позицией Израиля.

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    1 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи предостерег США от «авантюристских действий»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предостерег США от новых «авантюристских» шагов и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак, сообщает Press TV.

    «Аракчи предостерег от авантюристских действий со стороны США, подчеркнув полную готовность Ирана… дать решительный ответ», – сообщает Press TV.

    Иранский министр провел телефонные переговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, фельдмаршалом Асимом Муниром, а также с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает РИА «Новости».

    В ходе разговоров стороны обменялись мнениями о последствиях действий США в регионе и риске дальнейшей эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта.

    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.

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    1 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    CNN сообщил о намерении США ударить по ядерным объектам Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские чиновники сообщили о готовности Вашингтона нанести удары по ядерным объектам Ирана в эти выходные в качестве мер для окончания конфликта, передает CNN.

    «По словам двух американских чиновников, знакомых с планами, Соединенные Штаты планируют новые удары по Ирану уже в эти выходные, поскольку президент Дональд Трамп стремится к урегулированию войны. Точный масштаб ударов, а также потенциальные цели США остались неясными, и оба официальных лица предупредили, что удары могут быть отменены», – сообщил телеканал CNN.

    Выступая на заседании кабинета министров в пятницу, Трамп намекнул на возобновление массированных ударов, выразив недовольство слаборезультативными дипломатическими усилиями.

    «Мы будем наносить им очень сильные удары. В какой-то момент они скажут: «Мы больше не можем этого терпеть», – сказал американский лидер.

    По данным CNN, военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс , хотя и не ограничиваются этим объектом, расположенным к югу от Тегерана. По словам официальных лиц, в последние несколько дней подготовка активизировалась.

    В ответ на сообщения о том, что Трамп отдал приказ о новой серии ударов в выходные дни, Белый дом заявил, что президент не будет «бездействовать и позволять этому террористическому поведению происходить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались   из-за Ирана. Американский президент сообщил о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану. CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране.


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    1 августа 2026, 19:36 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об уничтожении оружейных складов ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Израиля провели масштабную операцию по ликвидации арсеналов, где хранились автоматы, взрывчатка и гранатометы для бойцов ХАМАС.

    Израильские военные нанесли новую серию ударов по сектору Газа. Главной целью массированной атаки стали замаскированные объекты инфраструктуры, которые использовались для снабжения боевиков, передает ТАСС.

    По информации армейской пресс-службы, военным удалось поразить пять складских помещений радикального палестинского движения ХАМАС. Внутри уничтоженных зданий находились внушительные запасы автоматов Калашникова и противотанковых гранатометов.

    Кроме того, на объектах хранились готовые взрывные устройства, различные боеприпасы и прочее военное снаряжение. Вся обнаруженная техника и вооружение предназначались для ведения боевых действий.

    В прошлом месяце израильские военные уничтожили двух руководителей боевых групп ХАМАС.

    В мае Армия обороны Израиля ликвидировала четыре склада оружия в центральной части анклава.

    В прошлом году израильская авиация нанесла удары по ста военным целям радикальных группировок.

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    1 августа 2026, 02:36 • Новости дня
    CBS узнал о подготовке США и Израилем ударов по объектам энергетики в Иране

    CBS: США и Израиль готовятся к ударам по объектам энергетики в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль планируют одну из самых жестоких на сегодняшний день кампаний по бомбардировкам объектов энергетической инфраструктуры в Иране, сообщили CBS News многочисленные источники.

    «Удары возможны в течение выходных. Обсуждался вопрос о том, чтобы попытаться завершить работу к открытию финансовых рынков в понедельник из-за опасений по поводу того, как удары повлияют на американскую и мировую экономику, но конечная точка не была обозначена», – сообщает CSB News.

    Согласно многочисленным американским источникам, израильтяне были уведомлены и координируют свои действия с Вашингтоном.

    Президент США еще не отдал окончательного распоряжения о нанесении ударов. Совместная операция ознаменовала бы возвращение Израиля к боевым действиям, которые он приостановил во время перемирия, заключенного при посредничестве США.

    Иран не наносил ударов по Израилю с тех пор, как меморандум о взаимопонимании был расторгнут и США возобновили боевые действия в начале июля.

    Израильский чиновник заявил CBS News: «Израиль не знает о решении возобновить полномасштабные военные операции, и к Израилю не обращались с просьбой присоединиться к каким-либо военным действиям против Ирана».

    Согласно источникам, которые были проинформированы позже, план военного удара был разработан во время заседания кабинета Трампа в Кэмп-Дэвиде в пятницу.

    По словам одного из информаторов, некоторые помощники Белого дома, которые занимаются политикой, были категорически против. Пока в зале находились журналисты, Трамп сказал: «Мы нанесем им очень сильный удар. В какой-то момент он добавил: «Мы просто больше не можем этого выносить».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios 30 июля писал, что Вэнс и Нетаньяху разругались из-за Ирана.

    Иранские военные открыли огонь по танкерам в Ормузском проливе.

    Американский президент ранее сообщал о намерении США нанести новые мощные удары по Ирану.

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    1 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    NYT: США уничтожили жилой дом в Иране авиабомбой весом почти в тонну

    NYT сообщила о разрушении жилого дома в Иране 900-килограммовой бомбой США

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм, в результате чего погибли три человека.

    Воздушный удар, уничтоживший дом семьи на острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, передает РИА «Новости».

    Журналисты The New York Times пришли к такому выводу на основе анализа видео, фотографий и спутниковых снимков.

    «США нанесли удар по дому семьи на острове Кешм в четверг мощной бомбой», – говорится в публикации. По данным иранских властей, жертвами стали глава семьи, его супруга и двухлетний ребенок. Еще двое детей выжили и были извлечены из-под завалов.

    Анализ воронки и осколков указывает на использование боеприпаса Mark-84 весом около 900 килограммов. Это одна из крупнейших обычных бомб в арсенале американской армии. При этом рядом с разрушенным домом не было обнаружено иранских военных объектов, а обломки разлетелись на десятки метров, повредив около 20 соседних строений.

    Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс заявил, что военные изучают эти сообщения, подчеркнув, что они никогда не атакуют гражданских лиц. Ранее Дональд Трамп объявил о прекращении действия перемирия с Ираном, после чего американские силы провели серию атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке США на иранский остров Кешм погибла семья с маленьким ребенком.

    В середине июля американские военные нанесли серию ударов по этому острову в Ормузском проливе.

    Ранее президент США объявил о прекращении действия режима перемирия с Тегераном.

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    1 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Иордания пригрозила ударом по иракским группировкам в случае атак

    Al Hadath: Иордания пригрозила ударить по иракским группировкам в случае атак

    Tекст: Мария Иванова

    Амман предупредил Багдад о готовности нанести военные удары по проиранским вооруженным формированиям в Ираке в случае любой атаки на королевство.

    Официальный Амман предупредил Багдад о возможных военных действиях против проиранских формирований. Информацию об этом передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление иорданского чиновника саудовскому каналу Al Hadath.

    «Мы уведомили Ирак, что нанесем удары по проиранским группировкам, если они нападут на Иорданию», – подчеркнул источник.

    Ранее на текущей неделе вооруженные силы США и Саудовской Аравии атаковали позиции проиранских Сил народного ополчения в семи иракских провинциях. Жертвами этих действий стали 20 человек, после чего власти Ирака инициировали расследование. В Эр-Рияде пояснили, что не стремятся к эскалации конфликта, а удары стали ответом на обстрелы саудовских нефтяных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Саудовской Аравии нанесли удары по объектам проиранских формирований на территории Ирака.

    В ответ иранские военные атаковали американскую авиабазу Аль-Азрак баллистическими ракетами.

    На фоне этих событий общественные деятели Иордании потребовали вывести из страны войска Соединенных Штатов.

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    1 августа 2026, 16:21 • Новости дня
    Посольства США призвали американцев покинуть Ближний Восток

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольства США в Израиле и нескольких арабских государствах обратились к американским гражданам с предупреждением о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Дипломаты посоветовали соотечественникам оценить целесообразность дальнейшего пребывания в регионе, передает РИА «Новости».

    «Ввиду повышенной напряженности на Ближнем Востоке обстановка в плане безопасности остается сложной с потенциалом непредвиденной эскалации... Американцам в регионе следует рассмотреть возможность отъезда или быть готовыми уехать в случае эскалации», – подчеркивается в официальном заявлении на сайте американской дипмиссии в Израиле.

    Аналогичные предупреждения были опубликованы дипломатическими представительствами США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре. Кроме того, американцам, находящимся за пределами Ближнего Востока, рекомендовали пересмотреть любые планы поездок в этот регион или транзита через него.

    Ранее Госдепартамент США призвал американцев на Ближнем Востоке готовиться к отмене рейсов.

    Власти Иордании из-за угрозы безопасности эвакуировали международный аэропорт и морской порт в Акабе.

    Российский МИД рекомендовал гражданам покинуть опасные районы Персидского залива.

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