Участники Massive Attack задержаны в Сингапуре из-за пропалестинских лозунгов

Полиция Сингапура задержала группу Massive Attack из-за пропалестинских лозунгов

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Сингапура задержали участников британской музыкальной группы Massive Attack, передает РИА «Новости».

Причиной инцидента стало поведение зрителей, которые до и после выступления спонтанно начали скандировать пропалестинские лозунги.

«После нашего выступления в Star Theatre в Сингапуре 29 июля мы были удивлены и разочарованы тем, что вся наша группа была задержана полицией, изолирована и допрошена по отдельности, а некоторые участники подверглись обыску в гостиничном номере и временной конфискации паспортов», – сообщили музыканты в социальной сети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Артисты выразили недоумение в связи с задержанием, но поблагодарили поклонников за проявленную инициативу. Известно, что в социальных сетях коллектива часто публикуются материалы с осуждением действий Израиля в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной лондонская полиция задержала фронтмена группы Massive Attack Роберта дель Ная за поддержку движения Palestine Action.

В прошлом году британский коллектив потребовал удалить свои песни из сервиса Spotify из-за инвестиций его основателя в военные дроны.

В июне британские правоохранители арестовали у здания лондонского суда более 70 участников митинга в поддержку пропалестинских активистов.