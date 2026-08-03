Вован и Лексус рассказали, как ищут героев розыгрышей

Пранкеры Вован и Лексус раскрыли секреты подготовки к розыгрышам

Tекст: Вера Басилая

Вован и Лексус рассказали, что продолжительность каждого телефонного разговора составляет от 30 минут до одного часа, что зависит от обсуждаемых тем и характера самого собеседника, передает РИА «Новости».

Перед звонком авторы досконально изучают выбранного человека. «Выясняем по мере возможности разные аспекты, которые необходимы для предстоящего разговора, какие-то подробности из личной и общественной жизни человека, изучаем его социальные сети», – уточнили пранкеры.

Кузнецов и Столяров добавили, что для сбора материалов часто применяют искусственный интеллект. Полученные данные обязательно перепроверяются, что позволяет составить максимально точный портрет будущего героя розыгрыша.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что увлечение телефонными розыгрышами зародилось в середине нулевых годов.

Пранкеры назвали украинские кол-центры телефонных аферистов частью гибридной войны против России.

Также Вован и Лексус поделились подробностями двух успешных розыгрышей экс-президента Польши Анджея Дуды.