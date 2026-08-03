Хакеры похитили 86 млн долларов из безопасных криптокошельков Coldcard

Bloomberg: Хакеры украли 86 млн долларов из криптокошельков Coldcard

Tекст: Мария Иванова

Хакеры обнаружили уязвимость в кошельках Coldcard, которые считаются одним из самых безопасных способов хранения криптовалюты, и похитили биткоины на сумму около 86 млн долларов, передает Bloomberg.

«Хакеры обнаружили программную уязвимость в одном из «холодных» биткоин-кошельков, считающихся одним из самых безопасных мест для хранения криптовалюты... К понедельнику из более чем 4500 кошельков было выведено примерно 1367 токенов на сумму около 86 миллионов долларов», – сообщает агентство.

Coldcard представляет собой бренд аппаратных устройств для хранения биткоинов без подключения к интернету. Ранее производитель Coinkite предупреждал об угрозе из-за уязвимости в механизме генерации сид-фраз. В конце июля потери оценивались в 38 млн долларов, но за выходные сумма ущерба значительно возросла.

Специалисты Block Inc. выяснили, что проблема заключалась в генераторе чисел, который создавал предсказуемые данные, включая серийные номера устройств. В Coinkite подтвердили угрозу и сообщили о выпуске обновлений прошивки для устранения уязвимости.

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