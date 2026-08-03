Марафон «Поколение победителей» вошел в программу Российско-Китайского форума

Tекст: Вера Басилая

В начале сентября Хабаровск примет второй Российско-Китайский форум, Культурная программа объединит выступления симфонического оркестра, балетные постановки и выставки из собрания Музеев Московского Кремля.

«Культурный диалог России и Китая имеет глубокие исторические корни. Гордимся, что Хабаровский край вновь становился площадкой для взаимодействия и культурного обмена между странами, а общие ценности и взаимный интерес к искусству, спорту и традициям превращаются в надёжную опору для всего комплекса двусторонних отношений. Наша общая задача – не просто сохранить этот уникальный опыт, но и приумножить его для будущих поколений», – отметил вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов.

Спортивная часть включит марафон в честь годовщины окончания Второй мировой войны, международную парусную регату протяженностью 70 километров и турнир по баскетболу. Кроме того, на набережной состоится гастрономический фестиваль, где 12 поваров представят национальные блюда двух стран.

Всего планируется организовать более 40 тематических площадок. Ожидается, что масштабное событие соберет свыше 3 тыс. представителей бизнеса и власти из обоих государств.

Лидеры России и Китая договорились о расширении двустороннего сотрудничества по различным направлениям.

Министр культуры Ольга Любимова сообщила о развитии совместных проектов в кинематографе и театральном искусстве.