Поддубный заявил о ключевой роли десантников в успехах спецоперации

Tекст: Вера Басилая

Поддубный заявил, что российские десантники выполняют тяжелейшую боевую работу, являясь основой многих крупных успехов в рамках специальной военной операции. Он подчеркнул, что бойцы ВДВ несут на себе основную тяжесть фронтовой работы.

«Мне повезло, за время, что идет СВО, я смог поработать со всеми дивизиями и бригадами ВДВ. Видел, как воюют гостомельские богатыри, жил в полках и дивизиях ВДВ на всех направлениях», – заявил Поддубный.

Он добавил, что успел увидеть финальную часть разгрома противника в Курском приграничье после ранения.

Военкор обратил внимание на то, что почти все крупные успехи в текущем конфликте связаны с Воздушно-десантными войсками. По его словам, многие умелые командующие, включая руководство Африканским корпусом, являются выходцами из ВДВ. Поддубный резюмировал, что для десантников нет невыполнимых задач как на фронте, так и в гражданской жизни.

Евгений Поддубный вошел в первую пятерку предвыборного списка партии «Единая Россия».

Накануне Министерство обороны сообщило о присвоении звания Героя России 111 десантникам за время спецоперации.

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.