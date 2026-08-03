Отец оперного певца Кунгурова заявил о версии убийства сына

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт, и в этой нервозной ситуации кто-то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно-мозговую травму», – сказал юрист ТАСС.

Полученная артистом травма головы кардинально отличалась от других следов на теле. По мнению защиты, она не могла образоваться при официально озвученных обстоятельствах гибели. Это позволило выдвинуть версию о преднамеренном нападении.

Отец исполнителя уже направил официальное обращение в Генеральную прокуратуру России. Мужчина настаивает на передаче материалов в столичное управление Следственного комитета и переквалификации дела на статью об умышленном убийстве группой лиц.

Родственники также просят расследовать пропажу имущества из квартиры погибшего. После трагедии исчезли документы, награды, дорогие часы, концертные костюмы и два мобильных телефона. Близкие уверены, что в аппаратах могла сохраниться важная для следствия переписка.

Отец певца подчеркнул, что коллеги по сцене не могли совершить подобное преступление. По его словам, сын отличался доброжелательностью и совершенно не имел завистников в профессиональной среде.

Напомним, тело оперного певца Евгения Кунгурова обнаружили в центре Москвы весной 2024 года.

Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

В июне 2026 года следователи признали отца артиста потерпевшей стороной.