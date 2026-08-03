Минтранс принял меры безопасности в Азовском море из-за дронов

Tекст: Вера Басилая

Минтранс сообщил, что усиление контроля за грузовыми перевозками проводится совместно с военными, передает РИА «Новости».

Специалисты объединили усилия для стабильной и безопасной работы транспортных коридоров на юге страны.

«В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне», – заявили в министерстве.

В прошлом месяце Минтранс сообщил об усилении мер безопасности для гражданских кораблей в Азовском море.

Незадолго до этого украинские беспилотники повредили пустой танкер на входе в Азово-Черноморский морской канал.

В начале июня при атаке дронов на два грузовых теплохода в Таганрогском заливе погибли пять моряков.