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    Япония и Корея вместе обвалили американский доллар
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    Вован и Лексус раскрыли, как Меркель призналась в фиктивности Минских соглашений
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза
    Посол Филатов предупредил Ирландию о последствиях задержания российских судов
    Иран заявил об отказе Украины воевать на стороне США
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    3 августа 2026, 09:11 • Новости дня

    МИД Таиланда признал удар по имиджу страны из-за убийства россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Таиланд признает удар по имиджу страны как туристического направления в связи с убийством двух россиян в Паттайе, заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

    По словам Пхуангкеткеу, Таиланд осознает негативные последствия трагедии для туристической привлекательности государства, передает ТАСС.

    «Это было шоком для каждого тайца, особенно учитывая, что жертвами преступления стали двое молодых людей», – заявил Пхуангкеткеу.

    Министр добавил, что глава правительства поручил полиции найти виновных и принять дополнительные меры для защиты иностранцев. По его словам, власти обязаны доказать готовность обеспечить безопасность гостей страны.

    Напомним, 31 июля правоохранители задержали двоих подозреваемых в возрасте 43 и 39 лет. Мужчины признались в расправе над 22-летней Дианой Назимовой и ее 17-летним братом Романом ради завладения мотоциклом. Тела убитых туристов преступники спрятали в лесу на юге Паттайи.

    Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун публично извинился за убийство брата и сестры из России.

    Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.

    2 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    Финский политик объяснил стремление властей Финляндии к войне с Россией
    @ Hannu Hakkinen/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящие круги Финляндии рассматривают вооруженный конфликт как возможность избежать наказания за антиконституционные решения, принятые при вступлении страны в НАТО, заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

    Политики в Хельсинки стремятся спровоцировать конфликт с Москвой из-за боязни наказания за антиконституционные действия, передает РИА «Новости». Об этом сообщил основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен, недавно переехавший в Российскую Федерацию.

    «Все, что связано с ЕС, вступлением в НАТО, – все это было сделано незаконно, в обход конституции... Сейчас финская элита боится, что им придется отвечать за все это, и потому они даже хотят войны, чтобы с помощью нее уйти от ответственности», – заявил бывший парламентарий.

    Спикер добавил, что соседним странам необходимо восстанавливать двусторонние связи, однако предварительно властям республики придется признать свои политические провалы. Туртиайнен заседал в парламенте с 2019 по 2023 год, а в конце 2025 года вместе с супругой получил статус беженца в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший финский депутат заявил об использовании западными странами воздушного пространства Финляндии для атак на Россию.

    Ранее политик назвал закрытие границы с Москвой настоящей катастрофой для финской экономики.

    В конце прошлого года Ано Туртиайнен вместе с супругой получили статус беженцев на территории Российской Федерации.

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    2 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы

    Эксперт Онуфриенко: Удары по мосту в Затоке ведут к ухудшению снабжения ВСУ на южных направлениях

    Эксперт объяснил важность ударов по мосту близ Одессы
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вывод из строя моста в Затоке приведет к ухудшению снабжения южной группировки войск ВСУ. Российские удары по этому объекту ведут к недополучению оружия и боеприпасов подразделениями на Херсонском, Днепропетровском и ряде других направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы нанесли комбинированный удар в зоне СВО.

    «Мост в Затоке крайне важен для обеспечения украинских вооруженных сил. Через него Украина перемещает грузы, доставляемые в дунайские порты Измаил и Рени из-за границы в интересах ВСУ. Причем импортируются не только запчасти для военной техники и боеприпасы, но также автомобили, квадроциклы, средства связи, бронежилеты, тактическое и медицинское снаряжение», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Эксперт уточнил: по очень приблизительным оценкам, по этому мосту доставляется около 20% грузов от общего объема обеспечения ВСУ. «Объект уже не носит критического значения для украинской армии. Украина проложила дополнительные пути в объезд Днестровского лимана. Тем не менее альтернативные маршруты предполагают большее плечо доставки, а значит, задержку снабжения фронтовых подразделений», – указал он.

    Кроме того, продолжил он, каждая лишняя сотня километров для украинского железнодорожного состава означает повышение рисков поражения российскими ракетами и БПЛА. «Не нужно сбрасывать со счетов и изношенность транспорта, для которого дополнительно пройденное расстояние увеличивает вероятность поломки. Таким образом, повреждение моста в Затоке скажется на снабжении южной группировки войск ВСУ, подразделений, находящихся на нескольких направлениях – от Херсонского до Днепропетровского», –  продолжил спикер.

    Ранее в ряде Telegram-каналов появились неофициальные сообщения о нанесении комбинированного удара ВС России по мосту в населенном пункте Затока Одесской области, а также о поражении находящейся рядом электроподстанции. ВС России длительное время предпринимают усилия по уничтожению данной переправы. В частности, об очередных ударах по данному мосту сообщалось в начале июня 2026 года.

    В официальном канале Минобороны в Max сообщается, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение «объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ». Также были атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, с какой целью российские войска продолжают расширять буферную зону в Харьковской области, а также объясняла стратегию Москвы по последовательной и целенаправленной ликвидации морской инфраструктуры Украины.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
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    Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

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    2 августа 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины

    Эксперт Анпилогов: Европа будет вынуждена переходить с атомной на газовую и угольную генерации

    Эксперт рассказал о последствиях обмеления рек для Европы и Украины
    @ Daniel Kiss/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Снижение уровня воды в европейских реках и повышение температуры прудов-охладителей заставят Европу останавливать АЭС и переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов. Ранее в Венгрии заявили о предстоящей полной остановке АЭС «Пакш».

    «Власти Венгрии, Румынии, Франции и других стран Европы вынуждены временно останавливать АЭС, а также снижать мощность ядерных реакторов из-за уменьшения воды в европейских реках ниже проектного уровня. Помимо этого, поднимается температура самих прудов-охладителей», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Спикер напомнил про планирующуюся остановку единственной в Венгрии АЭС «Пакш», реакторов румынской АЭС «Чернаводэ», а также французских АЭС «Гольфеш», «Бюже» и «Шо». «К такой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния», – продолжил собеседник.

    «Кроме очевидных последствий воздействия человека на экологию, хочу напомнить про менее заметные. Массовая установка морских ветровых турбин создает трудности для фундаментального западного переноса воздушных масс. В итоге меняется перераспределение тепла и влаги в целых макрорегионах. Последствия этих процессов в полной мере ощущает на себе Европа», – объяснил эксперт.

    Помимо снижения КПД работы АЭС обмеление рек влечет падение выработки гидроэлектростанций, указал он. «Нельзя сказать, что в итоге Европа останется без электричества. Страны будут переходить на более дорогие газ, нефть или даже угольную генерацию. Это ударит по карманам в том числе простых граждан и нанесет серьезный урон экологии. Кроме того, европейским операторам нужно будет балансировать энергосистемы меньшим количеством резервных мощностей», – заметил спикер.

    «Что касается «Пакш», то Венгрия в последнее время была крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину. За счет помощи Будапешта балансировались пиковые значения украинской энергосистемы. Теперь же Киев будет вынужден тратить дополнительные средства на закупку электроэнергии из-за рубежа», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что атомная электростанция «Пакш» будет впервые полностью отключена после 44 лет непрерывной работы из-за критически низкого уровня воды в Дунае.

    Мадьяр также отметил, что из-за продолжающегося обмеления реки выработка энергии на станции уже была существенно сокращена. В настоящее время АЭС производит лишь 240 МВт·ч вместо плановых 2000 МВт·ч.

    В свою очередь, в Бухаресте начали изучать возможность изменения течения реки для обеспечения работы АЭС «Чернаводэ». «ВМС Румынии проводят гидрографические исследования в речном секторе между 345-м и 346-м километрами Дуная, в районе слияния рукавов Бала и Старый Дунай», – сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

    Правительство объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электричества на фоне засухи. Уровень воды в реке критически упал, что привело к остановке одного из двух реакторов станции.

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    2 августа 2026, 20:43 • Новости дня
    ВМС Италии перехватили нефтяной танкер под предлогом санкций Евросоюза

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Италии остановили судно под флагом Камеруна у острова Пантеллерия для выяснения происхождения перевозимой нефти.

    Итальянские моряки высадились с вертолета на борт судна, шедшего под камерунским флагом, передает РИА «Новости». Операция проводилась для контроля соблюдения ограничений Европейского союза.

    В заявлении министерства обороны страны отмечается, что «патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель» провел проверку нефтяного танкера, который попадает под санкции Европейского союза». Проверка была проведена для того, чтобы подтвердить происхождение танкера.

    Военные перехватили объект вблизи острова Пантеллерия. Сейчас специалисты анализируют всю собранную на борту документацию и информацию.

    Ранее глава Морской коллегии Николай Патрушев отмечал, что любые попытки морской блокады России со стороны Запада абсолютно нелегальны с точки зрения международного права.

    Он пояснял, что понятие «теневой флот», которым часто оперируют представители ЕС, – это юридическая фикция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать иностранные танкеры в Средиземном море.

    В конце того же месяца президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о перехвате шедшего под флагом Камеруна судна Deliver.

    Немногим ранее британские военные остановили в проливе Ла-Манш камерунский нефтяной танкер Smyrtos.


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    2 августа 2026, 13:11 • Новости дня
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    Fars: Иран не откроет Ормузский пролив
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тегеран продолжит блокировать судоходство в Ормузском проливе из-за враждебных действий США, категорически отвергнув слухи о возможном компромиссе при посредничестве Катара, сообщили СМИ.

    Как пишет Fars со ссылкой на источник в иранской переговорной команде, представитель иранской переговорной группы категорически опроверг наличие любых тайных или явных договоренностей по разблокировке маршрута. Комментируя ситуацию, чиновник заявил: «США продолжают свои враждебные действия», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман выступил с инициативой создания совместного механизма управления судоходством в Ормузском проливе.

    Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута акватории.

    Тегеран отказался выдавать разрешения на транзит до полного прекращения американских атак.

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    2 августа 2026, 18:17 • Новости дня
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    Минобороны: Российские БПЛА поразили сухогрузы с оружием ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Воздушные удары парализовали морскую логистику украинских войск, лишив их трех транспортных кораблей и переоборудованного буксира в Николаеве и акватории Черного моря.

    По данным Минобороны России, российские военные поразили в порту Николаева два сухогруза, доставлявшие грузы для ВСУ, а также переоборудованный морской буксир, передает РИА «Новости». Кроме того, ударом БПЛА был уничтожен еще один сухогруз с военным грузом в акватории Черного моря.

    В оборонном ведомстве отметили, что в течение дня продолжилось нанесение ударов по транспортной инфраструктуре Украины, работающей в интересах украинских войск. «В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены... в порту Николаева – портовая инфраструктура, два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», – заявили в министерстве.

    Также сообщается об успешном поражении судна в Черном море. По данным ведомства, этот сухогруз перевозил грузы военного назначения, предназначенные для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны опубликовало видеозапись успешного поражения двух сухогрузов в Николаеве.

    Днем ранее российские беспилотники атаковали суда с военным обеспечением в этой же гавани.

    До этого Вооруженные силы России уничтожили два буксира в Николаевском морском торговом порту.

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    2 августа 2026, 10:55 • Новости дня
    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении Хачатурян принял отставку правительства во главе с Пашиняном

    Президент Армении принял отставку правительства во главе с Пашиняном
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил уход в отставку кабмина во главе с Николом Пашиняном.

    Соответствующий документ был подписан в первый день работы Национального собрания нового созыва, передает РИА «Новости».

    «Принять отставку правительства Республики Армения», – отмечается в указе, опубликованном на официальном сайте главы государства.

    Согласно положениям армянской конституции, в день начала первой сессии парламента правительство обязано подать прошение о сложении полномочий. После этого президент должен незамедлительно назначить премьер-министром кандидата от парламентского большинства, что означает возвращение Никола Пашиняна на пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    При этом партия «Гражданский договор» не набрала необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства.

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    3 августа 2026, 08:03 • Новости дня
    ВС России за ночь поразили четыре сухогруза в порту Николаева и в Черном море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник российские Вооруженные силы поразили сразу несколько судов, доставлявших грузы военного назначения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Беспилотные летательные аппараты поразили в Черном море три сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, также в порту Николаева поражен сухогруз, доставлявший грузы для ВСУ, указало ведомство в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом в порту Николаева.

    В этот же день Вооруженные силы России нанесли удары по резервуарам с горючим в Одессе.

    Неделей ранее российские беспилотники атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане.

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    2 августа 2026, 22:26 • Новости дня
    Мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам районного ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), ранил четырех человек, сообщают украинские СМИ.

    «В Одессе мужчина открыл огонь по сотрудникам ТЦК, его квартиру штурмуют», – пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что мужчина выбежал из дома и начал стрелять из пистолета по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК, которые проводили мобилизацию. Ранения получили четыре человека. У 25-летнего сотрудника ТЦК зафиксировано огнестрельное ранение спины в области легких, он госпитализирован, передает РИА «Новости».

    Еще трое сотрудников с огнестрельными ранениями самостоятельно обратились за медицинской помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине идет новая волна насильственной мобилизации на фоне провала реформы ТЦК.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового бунта из-за принудительной мобилизации.

    В Одесской области двое сотрудников территориального центра комплектования получили ножевые ранения во время проверки документов.

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    2 августа 2026, 12:37 • Новости дня
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    ВС России поразили используемые в интересах ВСУ логистические центры Украины
    @ пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия нанесла массированные удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистическим центрам украинских сил, сообщили в Минобороны РФ.

    «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», – заявили в ведомстве в Max.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактические позиции, поразив силы нескольких бригад противника в Сумской и Харьковской областях. Потери украинской стороны на этих направлениях составили более 240 человек личного состава, а также значительное количество техники, включая артиллерийские орудия и станции радиоэлектронной борьбы.

    Группировки «Запад», «Юг» и «Центр» также заняли более выгодные рубежи в Донецкой народной республике. Совокупные потери противника в зоне ответственности этих подразделений превысили 790 военнослужащих. Уничтожены десятки единиц автомобильной и бронированной техники, а также реактивные системы залпового огня.

    «Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Дружковка, Новогришино, Доброполье, Белозерское, Андреевка, Нововодяное, Рубежное, Водянское и Анновка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области», – сообщили в Минобороны.

    На Запорожском и Херсонском направлениях войска группировок «Восток» и «Днепр» продолжили продвижение, нанеся поражение штурмовым и механизированным бригадам ВСУ.

    Как указали в ведомстве, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1158 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 195 419 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 400 танков и других боевых бронированных машин, 1768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 991 орудие полевой артиллерии и миномет, 68 114 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные нанесли массированный удар по логистическим центрам в Киеве.

    Несколькими днями ранее армия России поразила цеха производства беспилотников большой дальности.

    В конце июля Вооруженные силы РФ атаковали украинские предприятия военно-промышленного комплекса.

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    2 августа 2026, 10:35 • Новости дня
    В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на предприятия
    В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на предприятия
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    При отражении массированного налета на промышленные предприятия Башкирии были сбиты 25 ударных дронов, обошлось без пострадавших, сообщил глава республики Радий Хабиров.

    «Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики... сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет», – написал Хабиров в канале на платформе Max.

    При этом один из перехваченных аппаратов упал на территорию промышленной зоны в Уфе, что привело к возгоранию. В настоящее время на месте падения обломков работают экстренные службы. Специалисты оперативно приступили к ликвидации огня и устранению последствий инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне специалисты ликвидировали задымление на территории уфимской промзоны после падения обломков сбитого беспилотника.

    В середине июля украинские дроны атаковали промышленную зону города Салават в Башкирии.

    В конце июня фрагменты уничтоженного аппарата рухнули в промышленной зоне Уфы без последствий для технологических процессов.

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    2 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом

    Командир Балу сообщил об использовании дронов с ИИ на краснолиманском направлении

    Российские военные рассказали о применении БПЛА с искусственным интеллектом
    @ Минобороны России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска поражают ВСУ дронами с искусственным интеллектом на краснолиманском направлении, ориентирующимися на украинскую военную форму и номера, сообщил командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    Вооруженные силы России успешно применяют дроны с искусственным интеллектом для поражения позиций противника на краснолиманском направлении, передает ТАСС. Об этом рассказал командир автомобильного отделения батальона беспилотных систем 71-го отдельного полка группировки войск «Запад» с позывным Балу.

    «Мы осуществляем подвоз провизии и боекомплекта, беспилотных систем и всего, в чем нуждается подразделение. В основном, увеличивается ударная сила, везем ударные беспилотники», – отметил военнослужащий. По его словам, главной угрозой остаются вражеские беспилотники, пытающиеся нарушить линии снабжения.

    Для борьбы с ними используются мобильные огневые группы и беспилотники типа «летающее крыло». Искусственный интеллект, встроенный в эти аппараты, настроен на распознавание военной формы и номеров противника. Ежедневно для снабжения бойцов задействуется не менее семи-восьми машин, а иногда и больше, добавил командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов рассказал об оснащении российских беспилотников искусственным интеллектом.

    В июле операторы дронов группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца ивановские десантники уничтожили вражескую группу подвоза боеприпасов барражирующим боеприпасом «Ланцет».

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    2 августа 2026, 16:35 • Новости дня
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    Белоруссия решила создать десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Белоруссии разворачивают новое подразделение специального назначения в 40 километрах от украинских рубежей, сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

    По его словам, Минск приступил к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады на южном направлении, передает «Интерфакс».

    «Будет дислоцироваться недалеко от Гомеля, мы уже приступили к формированию воинских частей, сформирован один батальон. В этом году мы формируем еще батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные подразделения, разведывательные», – сказал военачальник.

    К настоящему моменту уже набраны офицеры и призывается личный состав. Новая воинская часть разместится всего в 40 километрах от государственной границы с Украиной.

    В настоящее время белорусские войска располагают тремя отдельными десантно-штурмовыми бригадами. Это 103-я в Витебске, 38-я в Бресте и пятая в Марьиной Горке под Минском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минск начал формирование новой бригады сил специальных операций в Гомельской области.

    Для предотвращения проникновения диверсантов республика направила в приграничные районы спецотряды МВД.

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    2 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    На Украине введены ограничения на продажу дизельного топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сети автозаправочных станций на украинской территории начали ограничивать продажу дизельного топлива водителям, установив лимит от 50 до 100 литров за одну заправку.

    «Сети автозаправочных станций на Украине начинают вводить лимиты на отпуск дизельного горючего одному клиенту. Лимиты колеблются от 50 до 100 литров за одну заправку», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Delo.ua. Ограничения чаще всего касаются станций на трассах, где заправляются дальнобойщики. Разница между оптовой и розничной ценой сократилась, сделав покупку горючего на АЗС более выгодной, чем на нефтебазах.

    Лимиты уже действуют у нескольких операторов, включая сеть ОККО, где ограничение составляет 100 литров. Меры введены для предотвращения быстрого истощения запасов, так как логистические цепочки не успевают их пополнять. Дефицит вызван резким сокращением поставок, ограниченным предложением в Европе и обмелением Дуная, что усложнило речную транспортировку.

    Эксперты не ожидают полной остановки продаж дизеля в ближайшее время, однако топливо может периодически пропадать на разных заправках. По данным издания, средняя цена дизельного топлива на Украине к 31 июля выросла до 90,55 гривны за литр, что составляет около двух долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России уничтожили десятки украинских автозаправочных станций.

    Российские беспилотники «Герань-2» атаковали топливную инфраструктуру противника на южном направлении.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов назвал огромной проблемой удары по прифронтовым АЗС.

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    3 августа 2026, 06:11 • Новости дня
    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт Киселев: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов

    Эксперт: ВСУ роют тоннели между Славянском и Краматорском для мотоциклов
    @ Андрей Рубцов/ТАС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные создали сеть подземных коммуникаций между Славянском и Краматорском для скрытного перемещения легкой техники и личного состава, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    Украинские боевики вырыли технологические тоннели у Славянска и Краматорска для передвижения, пояснил Киселев ТАСС.

    «От Краматорска и до самого Славянска, насколько мы понимаем, у украинских боевиков вырыты технологические тоннели. Они используются для передвижения мотоциклов, скутеров, мопедов, но не тяжелой техники», – рассказал специалист.

    Киселев добавил, что главная задача российских войск в районе дружковской городской общины заключается в выходе на южные окраины Краматорска и закреплении на этих позициях.

    Подобные подземные сооружения противник обустраивает и на других направлениях, включая правый берег Днепра в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные анонсировали скорое начало активных боев в пригородах Славянска и Краматорска.

    В июне подразделения «Южной» группировки войск освободили важную высоту над этими городами в населенном пункте Рай-Александровка.

    Весной ВС России ракетами «Искандер» уничтожили подземные бункеры украинской армии в Славянске.

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