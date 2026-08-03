В Тюмени снизился уровень воды в реке Туре

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. Сегодня гидропост показывает 895 см», – заявил глава региона в Max.

На реке Тавде паводковая волна уже миновала село Нижняя Тавда. Сейчас уровень воды там достиг отметки 945 см, однако опасных значений пока не зафиксировано. При этом на реке Пышме у села Богандинского вода поднялась на 11 см, достигнув 610 см, но вскоре рост должен прекратиться.

Из-за обильных осадков в Тюмени и прилегающем округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления остаются 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка.

Спасатели эвакуировали 53 человека, включая девять детей, из которых 38 размещены во временных пунктах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе.

Из-за разлива рек Туры и Пышмы в зоне масштабного паводка оказались почти 30 населенных пунктов.

Спасатели эвакуировали десятки местных жителей из затопленного села Богандинского.