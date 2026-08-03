Минпросвещения утвердило новый перечень школьных учебников с историей Донбасса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Утвержден федеральный список учебников, допущенных к использованию «при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», говорится в приказе ведомства, передает РИА «Новости».

Обновленный документ содержит пособия по истории для 32 регионов страны, включая Донбасс и Новороссию. Как ранее пояснил глава министерства Сергей Кравцов, с 1 сентября учащиеся воссоединенных территорий начнут изучать местную историю без искажений.

Для учеников пятых, шестых и седьмых классов в список добавлено специальное издание «История нашего края. Донбасс и Новороссия».

Помимо этого, перечень пополнился обязательной литературой по русскому языку, математике, обществознанию и другим базовым предметам.

В июле Министерство просвещения внесло в федеральный перечень учебные пособия по истории для 32 регионов страны.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал постепенный переход российских школ на стандартизированную литературу по всем дисциплинам.