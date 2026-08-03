МВД предупредило об опасности коротких видео для подростков

МВД: Короткие видеоролики провоцируют девиантное поведение у подростков

Tекст: Мария Иванова

Просмотр коротких видеороликов в социальных сетях представляет серьезную угрозу для психического здоровья подростков, передает пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что корпорация Meta* (признана в РФ экстремистской и запрещена) остановила исследования негативного влияния формата Reels на детскую психику. Руководство компании знало, что такие видео могут вызывать депрессию и расстройства пищевого поведения, однако отказалось менять алгоритмы из-за риска снижения рекламных доходов.

В результате генеральные прокуроры четырех американских штатов – Калифорнии, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси – подали иски против Meta на общую сумму около 1,4 трлн долларов. В ведомстве подчеркивают: «Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в США признал компанию Meta ответственной за причинение вреда детям из-за дизайна платформ.

Европейская комиссия назвала вызывающий привыкание дизайн социальной сети TikTok прямым нарушением закона о цифровых услугах.

В прошлом году корпорация скрыла результаты исследований о потенциальных рисках устройств виртуальной реальности для несовершеннолетних.