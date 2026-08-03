Турчак: Земельная амнистия вывела туризм на Алтае из тени

Tекст: Вера Басилая

По словам Турчака, Республика Алтай значительно нарастила экономические показатели благодаря обелению туристической отрасли, передает РИА «Новости».

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель региона Андрей Турчак заявил: «Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем «серого» рынка».

Политик добавил, что количество легальных баз отдыха выросло со 168 до 1600 объектов. Кроме того, властям удалось вернуть в собственность более 5,5 тыс. гектаров ценных участков, ранее переданных недобросовестным инвесторам. В Горно-Алтайске на маршруты вышли 28 новых автобусов, приобретенных за счет местных средств.

Также в регионе успешно решается проблема долгостроев. В прошлом году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а общая смертность снизилась на 8%. До конца текущего года планируется сдать еще семь медицинских объектов и завершить ремонт двух районных больниц.

В июле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к Республике Алтай.

В мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории данного региона.

Месяцем позже Путин направил поздравительную телеграмму жителям по случаю 35-летия образования республики.