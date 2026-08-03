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    3 августа 2026, 08:41 • Новости дня

    Турчак: Земельная амнистия вывела туризм на Алтае из тени

    Tекст: Вера Басилая

    Земельная амнистия позволила вывести сферу туризма из тени в Республике Алтай, налоговые поступления выросли в полтора раза по итогам прошлого года, заявил глава региона Андрей Турчак.

    По словам Турчака, Республика Алтай значительно нарастила экономические показатели благодаря обелению туристической отрасли, передает РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным руководитель региона Андрей Турчак заявил: «Для республики земля – это один из острейших вопросов: дефицит участков, спекуляция, значительный объем «серого» рынка».

    Политик добавил, что количество легальных баз отдыха выросло со 168 до 1600 объектов. Кроме того, властям удалось вернуть в собственность более 5,5 тыс. гектаров ценных участков, ранее переданных недобросовестным инвесторам. В Горно-Алтайске на маршруты вышли 28 новых автобусов, приобретенных за счет местных средств.

    Также в регионе успешно решается проблема долгостроев. В прошлом году открылись пять женских консультаций и шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а общая смертность снизилась на 8%. До конца текущего года планируется сдать еще семь медицинских объектов и завершить ремонт двух районных больниц.

    В июле прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин отметил растущий интерес туристов к Республике Алтай.

    В мае текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории данного региона.

    Месяцем позже Путин направил поздравительную телеграмму жителям по случаю 35-летия образования республики.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    1 августа 2026, 01:28 • Новости дня
    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал армии Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем

    Генерал Евкуров рассказал о поразившем его военнослужащем
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров поделился историей о добровольце предпенсионного возраста, который отказался от перевода в тыл ради товарищей.

    «Был у меня еще случай на полигоне. Воин стоит на рубеже, в окопе. Мы подошли, я спрашиваю: «Как дела, сколько вам лет?» Он: «57 лет». Такой бодрый, живчик», – рассказал замминистра обороны в эфире радио «Комсомольская правда».

    По словам генерала, он предложил бойцу перевестись участок службы полегче из-за возраста. Однако военнослужащий категорически отказался, заявив, что останется со своими сослуживцами.

    «Нет, нет, я здесь, я только со своими ребятами», – ответил он Евкурову.

    В ходе беседы выяснилось, что боец готовился уже ко второму или третьему штурму.

    Евкуров подчеркнул, что спецоперация продемонстрировала готовность современных солдат к подвигам. Он отметил, что молодые бойцы ничем не уступают героям прошлых десятилетий, когда раненые сбегали из госпиталей обратно на фронт.

    «На самом деле, и спецоперация это показала, молодые ребята ничем не отличаются от тех, кто совершал подвиги десятилетия назад. И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал подвиги предков вдохновляющим примером для россиян. Боец ВС России 130 дней в одиночку координировал удары в тылу ВСУ. Ветеран СВО рассказал о ночном бое с 3 тыс. солдат ВСУ на кладбище. Российский боец в зоне СВО в одиночку удерживал позицию восемь месяцев.


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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
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    1 августа 2026, 09:11 • Новости дня
    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов

    Жители Паттайи потребовали смертной казни для подозреваемых в убийстве россиян

    Толпа в Таиланде потребовала казнить убийц российских туристов
    @ Nathalie Jamois/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Толпа местных жителей собралась у полицейского участка на окраине Паттайи, настаивая на высшей мере наказания для обвиняемых в жестокой расправе над россиянами.

    В районе Хуай Яй на южной окраине Паттайи тайцы требуют смертной казни для подследственных по делу об убийстве граждан России и местной семьи, передает РИА «Новости».

    Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, ожидая вывоза подозреваемых Понга и Тхонга в суд. Когда мужчин выводили к машине, толпа попыталась прорваться к ним, выкрикивая требования расправы, однако бойцы спецназа защитили задержанных.

    Ночью правоохранители извлекли из могилы тела Романа и Дианы Назимовых, а также обнаружили останки трех граждан Таиланда, убитых еще 27 июня. Все пять тел направлены на судебно-медицинскую экспертизу в Бангкок. Одна из свидетельниц рассказала о жестокости преступников.

    «Это даже не звери, их нельзя исправить, можно только убить. Перед убийством моих соседей, семьи из трех человек, Понг насиловал несовершеннолетнюю девочку на глазах у ее связанных по рукам и ногам родителей. А потом застрелил всех троих из того же пистолета, из которого убил сейчас русского мальчика. Он это рассказал ночью на допросе», – заявила женщина журналистам.

    Адвокат подозреваемых подтвердил наличие двух уголовных дел об убийстве и сокрытии тел. По его словам, за эти преступления предусмотрена смертная казнь, а суд, вероятно, оставит Понга и Тхонга под стражей без права залога. Вопрос о психиатрической экспертизе для признания их невменяемыми пока не поднимался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанные местные жители дали признательные показания в расправе над братом и сестрой из России.

    Посол России в Таиланде Евгений Томихин назвал причиной трагедии желание злоумышленников похитить мотоцикл туристов. Российские дипломаты пообещали оказать все необходимое содействие матери убитых граждан.

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    1 августа 2026, 20:22 • Новости дня
    Российские синхронисты пожаловались на заниженные оценки на чемпионате Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заявили, что их засудили на чемпионате Европе по синхронному плаванию.

    Российский дуэт получил за свою программу 238,0834 балла и занял четвертое место, передает «Матч ТВ».

    «Не знаю, что произошло, но там, где мы ожидали ошибок, их не было. Мне кажется, нас засудили, мы бы обошли их всех, и это вызывает возмущение. Но пока я не пересматривал выступление», – сказал Захар Трофимов.

    Весной World Aquatics сняла действовавшие с 2022 года ограничения. Теперь российские и белорусские пловцы, синхронисты и ватерполисты могут соревноваться под своими национальными флагами.

    В начале июля Алина Румянцева и Захар Трофимов выиграли золото в технической программе смешанных дуэтов на юниорском чемпионате Европы.

    В финальный день этого первенства Трофимов завоевал чемпионский титул в мужской произвольной программе.

    В апреле Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на использование национальной символики для российских атлетов.

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    1 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний

    Кабмин запретил въезд в Россию иностранным фурам с неоплаченными штрафами

    В России изменили правила въезда фур иностранных компаний
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С сентября пересечение российской границы станет невозможным для грузовиков зарубежных компаний, имеющих задолженности за проезд по платным федеральным трассам.

    Новые требования затронут все международные автомобильные перевозки через территорию страны, включая транзитные маршруты, передает РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства. Ограничения вводятся для повышения платежной дисциплины среди зарубежных транспортных предприятий.

    Контролировать наличие долгов у водителей поручено сотрудникам таможенных органов прямо на пропускных пунктах. Специалисты получат прямой доступ к базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.

    Если таможенники обнаружат неоплаченный штраф, они вынесут официальное решение о запрете на въезд или выезд грузового транспорта. Дополнительно нарушителям будут выдавать требование о необходимости погасить задолженность за использование платных дорог.

    Ранее Минтранс предложил ввести штраф в размере 50 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по платным дорогам.

    В конце 2024 года Госдума увеличила в десять раз сумму взыскания за проезд большегрузов под запрещающие знаки.

    В июле прошлого года в России вступили в силу новые жесткие санкции за нарушение правил весогабаритного контроля грузовиков.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 15:38 • Новости дня
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    Белоусов заявил об уверенном продвижении войск на Запорожском направлении
    @ Петр Ковалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов поздравил личный состав 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Любицкое в Запорожской области.

    Военнослужащие успешно отбрасывают врага с занимаемых рубежей на самых сложных участках фронта, отметил Белоусов.

    «Эта победа станет символом отваги и стойкости военнослужащих и войдет в историю ратных подвигов прославленного соединения», – сказано в поздравительной телеграмме министра, опубликованной в канале Минобороны в Max.

    Белоусов также подчеркнул, что слаженные действия штурмовых отрядов позволяют уверенно продвигаться вперед, приближая общую победу. Он выразил благодарность бойцам за верность Отечеству и уверенность в том, что их упорство обеспечит безопасность народа страны.

    В середине июля российские войска улучшили свое положение в Запорожской области.

    В начале того же месяца группировка «Восток» освободила запорожский населенный пункт Копани.

    Днем ранее российские подразделения взяли под контроль села Ровное и Лесное.

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    1 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Премьер Таиланда объяснил жестокие убийства россиян

    Власти Таиланда назвали экспатов главными жертвами тяжких преступлений

    Tекст: Мария Иванова

    Постоянно проживающие в королевстве иностранцы гибнут от рук преступников значительно чаще туристов из-за привычки выбирать уединенные районы вдали от охраняемых курортных зон, заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун.

    Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун прокомментировал гибель граждан РФ в районе Паттайи, передает РИА «Новости».

    С начала 2026 года в местечке Хуай Яй произошли два жестоких преступления. В январе убили 30-летнего Михаила Емельянова, а в июле тайцы расправились с молодыми братом и сестрой Назимовыми.

    «Оба этих преступления вызвали возмущение по всему Таиланду, а убийство молодых россиян еще и совершено тайцами, так что, кроме того, что это страшная трагедия, это еще и страшный позор для Таиланда. Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», – подчеркнул премьер.

    Чанвиракун добавил, что тяжкие правонарушения в отношении иностранцев в королевстве случаются редко. Однако их жертвами обычно становятся экспаты, которые покидают безопасные курортные зоны. Они выбирают для жизни отдаленные районы, привлекающие преступников своей безлюдностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан.

    Задержанные местные жители признались в жестокой расправе над братом и сестрой Назимовыми. Злоумышленники намеревались похитить мотоцикл убитых туристов.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    31 июля 2026, 22:48 • Новости дня
    Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» после слов Сибиги о Сеуте

    Захарова: Какое же унылое гнилье этот киевский режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о развертывании Россией устрашающей информационной кампании с кадрами из Сеуты ради страха и дестабилизации в Европе, что прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Она привела высказывание Сибиги о том, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

    «По данным Киева, пророссийские ресурсы выпустили более 1,5 тыс. публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе», – заявил украинский министр внешнеполитического ведомства.

    Захарова ответила в ироничной манере в вопросительном тоне: мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили, написала она в Telegram-канале.

    «Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и т.д. друг к другу – результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами»? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», – резюмировала дипломат.

    Напомним, в испанскую Сеуту 30 июля стянули войска из-за наплыва мигрантов. Премьер-министр Испании Санчес квалифицировал массовое нашествие марокканцев как посягательство на суверенитет государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД иронично отреагировал на европейскую «солидарность» из-за ситуации в Сеуте, а Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко.

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    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня
    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

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    31 июля 2026, 23:43 • Новости дня
    Россия прекратила выплату взноса в Агентство по ядерной энергии ОЭСР

    Tекст: Катерина Туманова

    Правительство России решило прекратить выплачивать членский взнос в Агентство по ядерной энергии ОЭСР в размере более 61 млн рублей, перенаправив средства на другие цели.

    Россия отказалась от выплаты ежегодного взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году, передает РИА «Новости».

    «Принять предложение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», согласованное с Минфином России, МИДом России и Минэкономразвития России, не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тыс. рублей», – сказано в распоряжении правительства.

    Заложенные в федеральном бюджете средства будут направлены на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, пострадавших от уранодобывающих производств.

    Россия вступила в Агентство по ядерной энергии в 2013 году, однако в 2022 году ее членство было приостановлено по решению руководства ОЭСР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали истощение мировых запасов урана к 2080 году. Гатилов назвал ДНЯО опорой международной безопасности. Росатом приостановил возвращение своих специалистов на АЭС «Бушер».

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    31 июля 2026, 22:23 • Новости дня
    Банк России зафиксировал новый рост максимальных ставок по депозитам

    Центробанк зафиксировал новый рост максимальных ставок по вкладам

    Tекст: Катерина Туманова

    К концу июля доходность сбережений в топ-10 банков страны продолжила увеличиваться, обновив показатели предыдущих периодов текущего месяца, отметили аналитики Центробанка.

    «Результаты мониторинга в июле 2026 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц таковы: I декада июля – 12,79%; II декада июля – 12,83%; III декада июля – 12,85%», – сказано в релизе ЦБ.

    Регулятор рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе данных десяти ведущих банков, уточняет ТАСС. В этот список входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

    При анализе учитываются только базовые предложения, доступные всем клиентам без дополнительных условий. Аналитики исключают продукты с капитализацией процентов, плавающими ставками, а также депозиты, требующие покупки инвестиционных паев или оформления страховки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможное повышение ключевой ставки. Орешкин назвал рискованным накопление резервов в валютах G7. ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года.

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    31 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о победах Африканского корпуса в Мали

    Эксперт Куреев сообщил об успешных боях Африканского корпуса с террористами в Мали

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают эффективно уничтожать радикальные группировки на африканском континенте, побеждая противника даже при десятикратном численном превосходстве.

    Подразделения Вооруженных сил России уверенно противостоят радикалам на территории африканской республики, передает ТАСС.

    Главный редактор издания «Африканская инициатива» Артем Куреев высоко оценил действия военнослужащих. «Они очень крутые, они неполной бригадой отбивают атаку на столицу. У них там нормальное соотношение – это один к пяти, один к десяти, и Африканский корпус побеждает», – заявил эксперт.

    Куреев добавил, что данный военный проект является одним из лучших в мире, поскольку Россия на практике обеспечивает безопасность почти в десятке стран континента.

    Накануне в Москве состоялся закрытый показ документального фильма «Малийский рубеж», посвященного борьбе российских бойцов с террористами.

    Ранее малийские войска при поддержке российского контингента провели успешную операцию на севере страны около города Анефис, уничтожив более 200 боевиков.

    В начале июля объединенные силы отразили масштабное нападение радикалов сразу на семь городов. Атаку организовали запрещенные в России террористические группировки, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Африканского корпуса совместно с малийской армией отразили попытку нападения террористов на правительственные позиции.

    Весной российские подразделения помогли властям республики удержать ключевые города от захвата исламистами. Российские военнослужащие регулярно делятся с местными партнерами опытом применения новейших вооружений.

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