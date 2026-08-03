Рекордная жара и пожары нанесли Европе ущерб в 3 млрд евро

Экономический ущерб от лесных пожаров в Европе превысил 3 млрд евро

Tекст: Мария Иванова

Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий в 2026 году составили более трех млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Журналисты британского издания провели собственный анализ текущей климатической ситуации.

«Лесные пожары и периоды аномальной жары, охватившие Францию, Испанию и другие части Европы, уже обошлись в этом году более чем в три млрд евро», – говорится в публикации. Всего за два месяца сгорело около 0,5 млн гектаров земли. Основные убытки пришлись на пять государств еврозоны.

Окончательный объем экономических потерь пока неизвестен. Специалисты продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный туристической отрасли, сельскому хозяйству и объектам частной недвижимости.

Сейчас регион переживает один из самых экстремальных климатических периодов за последние годы. Сильнее всего стихия ударила по Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. По словам французского лидера Эммануэля Макрона, республика столкнулась с рекордным количеством природных возгораний со времен Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара в Испании спровоцировала гибель более 3,8 тыс. человек.

Масштабные лесные пожары во Франции привели к ранениям 126 сотрудников спасательных служб.

Более ста городов и округов Германии ограничили использование воды из-за сильной засухи.