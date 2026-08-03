Руководство Таиланда выразило соболезнования послу после убийства россиян

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткео связались с послом России в Бангкоке Евгением Томихиным в день обнаружения тел убитых россиян, передает РИА «Новости».

«Это был шок для каждого тайца, когда мы услышали об убийстве Назимовых, это тем более шокирует, когда речь идет об убийстве таких молодых людей! И премьер-министр, и я сразу позвонили послу России в Таиланде, чтобы выразить свои соболезнования», – заявил глава внешнеполитического ведомства.

Сихасак Пхуангкеткео также сообщил, что глава правительства лично посетил место трагедии в Паттайе. После этого он провел совещание с руководством национальной полиции, поручив правоохранительным органам принять все необходимые меры для наказания преступников и недопущения подобных инцидентов в будущем.

Полиция Таиланда задержала подозреваемых в расправе над братом и сестрой Назимовыми.

Глава тайского правительства Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления в Паттайе и пообещал обеспечить безопасность всех иностранных туристов. Премьер-министр принес публичные извинения в связи с убийством двух российских граждан – брата и сестры Назимовых.

Подозреваемые уже признались в жестокой расправе над пропавшими братом и сестрой, а посольство России выразило надежду на справедливое наказание виновных.