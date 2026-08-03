Длительность извержения спавшего 500 лет вулкана на Камчатке составила ровно год

Tекст: Алексей Дегтярёв

Историческое извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке, начавшееся 3 августа 2025 года, длится ровно год, указали в заповеднике, передает РИА «Новости».

«Рано утром 3 августа вулкан, который молчал около полутысячи лет, разбудил грохотом при выбросе столба пепла и газа на высоту шесть километров сотрудников заповедника», – говорится в сообщении заповедника.

В момент пробуждения исполина ученые и инспекторы находились в его кальдере, проводя исследования. Им пришлось экстренно эвакуироваться и передать информацию вулканологам. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН установили точное время начала извержения по спутниковым снимкам.

Первая термальная аномалия и пепловое облако высотой до трех километров над уровнем моря были зафиксированы вечером 2 августа по всемирному времени.

Сейчас сотрудники заповедника продолжают наблюдение за вулканом. Для авиации установлен желтый код опасности, так как аэрозольные шлейфы могут угрожать местным воздушным судам.

В августе прошлого года на Камчатке началось первое в истории наблюдений извержение вулкана Крашенинникова. В октябре исполин выбросил столб пепла на высоту три с половиной километра.