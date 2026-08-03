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    3 августа 2026, 07:31 • Новости дня

    Суд в Москве вернул работу уволенному за плохую игру пианисту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано и обязал выплатить ему компенсацию в 1,2 млн рублей, говорится в судебных материалах.

    Суд в Москве постановил взыскать с оркестра 1,2 млн рублей в пользу пианиста, уволенного после испытательного срока за низкое мастерство исполнения, передает РИА «Новости».

    Мужчина был принят на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тыс. рублей.

    Работодатель решил расторгнуть договор, ссылаясь на то, что музыкант не держал ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и не выполнял задачи художественного руководителя.

    Увольнение состоялось 14 декабря 2025 года, однако уведомление артисту вручили лишь на следующий день. Кроме того, при трудоустройстве его не ознакомили с должностной инструкцией.

    «При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей», – установил суд.

    Инстанция отметила, что к дисциплинарной ответственности пианист не привлекался, а конкретных указаний по устранению недостатков не получал.

    Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей за вынужденный прогул, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Ранее уволенная за кормление кота уборщица подала иск к бывшему работодателю.

    Совет Госдумы отклонил инициативу об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении.

    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
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    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

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    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

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    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

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    31 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Машина каршеринга с подростком за рулем рухнула в реку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Филевской набережной столицы машина каршеринга вылетела с проезжей части прямо в водоем, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома № 2. За рулем арендованного транспортного средства находился несовершеннолетний, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Водитель не справился с управлением, в результате чего упал в реку. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Источник в оперативных службах добавил, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия стало серьезное превышение допустимой скорости движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года машина каршеринга упала в реку на Рубцовской набережной столицы.

    В конце того же месяца на юго-востоке Москвы арендованная иномарка врезалась в бордюрный камень.

    Двумя годами ранее несовершеннолетний водитель чужого прокатного автомобиля въехал в жилой дом.

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    1 августа 2026, 21:02 • Новости дня
    Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар, есть данные о погибших и 20 пострадавших.

    В центре столицы, в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади, прогремел взрыв, передает телеграм-канал 112. По предварительной информации, травмы получили 20 человек, передает «Царьград» со ссылкой на Baza..

    На место происшествия оперативно прибыли наряды скорой помощи и подразделения МЧС. Очевидцы сообщают о большом количестве машин реанимации, пострадавших увозят на каталках. Подъезды к месту инцидента полностью перекрыты.

    Издание MSK1 приводит слова свидетелей: «Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные». Известно, что после хлопка в здании началось возгорание, передает канал «360».

    По данным Telegram-каналов, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне ресторана, а не в самом жилом доме. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате трагедии.

    Напомним, год назад человек погиб при разгерметизации газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    2 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Ресторан Balzi Rossi закрыл комментарии в соцсетях после взрыва в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    После взрыва на Кудринской площади московский ресторан Balzi Rossi закрыл в соцсетях возможность комментировать публикации из-за появления оскорбительных высказываний пользователей, в том числе на украинском языке.

    В день взрыва Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. После взрыва ресторан сообщил в соцсетях, что «с его помещением все в порядке». Под сообщением стали появляться комментарии оскорбительного характера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАК сообщил, что на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство.

    По данным газеты «Коммерсантъ», бомбу рядом с частным мероприятием на веранде ресторана Balzi Rossi могли привести в действие дистанционно.

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

    В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    2 августа 2026, 03:14 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Он добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ.

    Накануне Собянин сообщил, что четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Движение начали открывать на участках Садового кольца после взрыва в Москве

    Департамент транспорта Москвы: Движение открыто на участках Садового кольца

    Tекст: Антон Антонов

    Движение автомобилей на участках Садового кольца начали поэтапно запускать после взрыва у летнего кафе на Кудринской площади, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    «Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Кроме того, для автомобилистов стал доступен участок от Житной улицы до улицы Старая Басманная.

    Трамваи трех маршрутов в центре Москвы также снова вышли на линии.

    Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    На месте взрыва на Кудринской площади продолжает работать следственно-оперативная группа, задействованы сотрудники оперативных служб, сообщили в столичном главке МВД России. В Следственном комитете уточнили, что точное число погибших и пострадавших пока устанавливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 ранены.

    Движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади было временно закрыто.

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    1 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату

    Департамент транспорта Москвы: Ночной велофестиваль перенесен на другую дату

    Tекст: Антон Антонов

    Ночной велофестиваль перенесен на другую дату, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    «Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату», – сообщил департамент в Telegram.

    Ведомство принесло извинения участникам и рекомендовало следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах, чтобы узнать новую дату фестиваля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв и начался пожар.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 пострадали.

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    2 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Гособвинение собралось обжаловать приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Антон Антонов

    Представителей гособвинения не устроил вынесенный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которой назначили условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил источник.

    «Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», – сообщил источник ТАСС.

    Гособвинение обжалует наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда и намерено добиваться его ужесточения. Для Лерчек планируют требовать шестилетнего условного срока. Кроме того, в апелляции надзорное ведомство попросит увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

    Как отметил источник, такие меры соответствуют позиции, которую в ходе прений сторон в минувшую пятницу озвучили прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

    Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

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