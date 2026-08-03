Верховный суд оставил в колонии подельника актера «Слова пацана» Базанова

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Приговор Московского городского суда от 23 июля 2025 года, апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 24 сентября 2025 года в отношении Хайдарова Сухроба Сайдалиевича оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения», – говорится в решении суда, передает ТАСС.

Хайдаров признан виновным в разбойном нападении и убийстве.

По данным следствия, Базанов познакомил Хайдарова с остальными членами банды при планировании преступления.

Банда, в которую входил Базанов, в 2011 году напала на бизнесмена в центре Москвы. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили сумку с 900 тыс. долларов. Согласно материалам Верховного суда, стрелял в бизнесмена именно Хайдаров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года Мосгорсуд приговорил Сухроба Хайдарова к 20 годам колонии строгого режима.

Актер Базанов вместе с тремя другими фигурантами дела отправился на специальную военную операцию. До этого артист частично признал свою вину в разбойном нападении.