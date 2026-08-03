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    3 августа 2026, 06:52 • Новости дня

    В РПЦ сообщили о планах сдать 10 храмов в Москве в 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца года строители в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 православных храмов, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    «На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть – в четвертом квартале», – заявил представитель РПЦ ТАСС.

    Священнослужитель также добавил, что начиная с 2009 года на территории столицы было построено и открыто 152 религиозных учреждения.

    В начале этого года в столице прошла торжественная церемония установки креста на главный купол строящегося храма Феодора Ушакова.

    В конце прошлого года Патриарх Кирилл освятил сто двадцатый построенный по городской программе храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.

    1 августа 2026, 21:08 • Новости дня
    При взрыве около кафе на Кудринской площади в Москве погибли три человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва около летнего кафе на Кудринской площади три человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Трагедия произошла вечером первого августа в Пресненском районе. Столичные правоохранители оперативно прибыли к месту инцидента для выяснения всех обстоятельств случившегося, передает ТАСС.

    «По имеющейся информации сегодня около 20.10 около летнего кафе произошел взрыв в результате которого три человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар.

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    2 августа 2026, 01:34 • Новости дня
    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы

    «Коммерсантъ»: Бомбу в Москве подорвали дистанционно

    Стали известны подробности взрыва в центре Москвы
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Женщина, которая, предположительно, принесла коробку с бомбой, сработавшей в центре Москвы, скорее всего, не знала о содержимом, пишет «Коммерсантъ».

    Взрыв произошел рядом с частным мероприятием на веранде итальянского ресторана Balzi Rossi. Вечеринка тщательно охранялась, и именно это, по предварительной оценке, позволило избежать большего числа жертв, пишет «Коммерсантъ».

    Издание сообщает, что открыто уголовное дело по статье о теракте.

    По одной из версий, на подходе к ресторану охранник остановил женщину-курьера с коробкой для гостей. Она заявила, что несет подарок, но охранник решил досмотреть посылку, в этот момент прогремел взрыв.

    Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно, а курьер, скорее всего, не знала о содержимом.

    Мощность заряда была эквивалентна килограмму тротила, устройство было начинено металлическими шариками.

    «Курьера буквально разорвало на части, ее руку нашли на дороге в 15 метрах от места подрыва», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре столицы в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади прогремел взрыв. НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

    Погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший ее охранник и посетитель ресторана. В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    2 августа 2026, 12:30 • Видео
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    1 августа 2026, 23:20 • Новости дня
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    НАК: Охранник помешал женщине пронести бомбу в ресторан в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    Взрыв произошел в 19.55 мск, передает ТАСС.

    «Произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», – сказано в сообщении НАК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    Позже стало известно, что при взрыве около летнего кафе погибли три человека и 15 получили ранения.

    НАК сообщил, что сработало самодельное взрывное устройство.

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    1 августа 2026, 23:24 • Новости дня
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

    В результате взрыва погибли три человека.

    НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

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    1 августа 2026, 23:13 • Новости дня
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    В ресторане в Москве сработало самодельное взрывное устройство
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В столичном ресторане на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

    «Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает, что 1 августа 2026 года в 19.55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане Balzi Rossi на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 получили ранения различной степени тяжести.

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    31 июля 2026, 13:25 • Новости дня
    Машина каршеринга с подростком за рулем рухнула в реку в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Филевской набережной столицы машина каршеринга вылетела с проезжей части прямо в водоем, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел на Крылатской улице в районе дома № 2. За рулем арендованного транспортного средства находился несовершеннолетний, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Водитель не справился с управлением, в результате чего упал в реку. По предварительным данным, никто не пострадал.

    Источник в оперативных службах добавил, что вероятной причиной дорожно-транспортного происшествия стало серьезное превышение допустимой скорости движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года машина каршеринга упала в реку на Рубцовской набережной столицы.

    В конце того же месяца на юго-востоке Москвы арендованная иномарка врезалась в бордюрный камень.

    Двумя годами ранее несовершеннолетний водитель чужого прокатного автомобиля въехал в жилой дом.

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    1 августа 2026, 21:02 • Новости дня
    Взрыв произошел в ресторане на Кудринской площади в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после которого начался пожар, есть данные о погибших и 20 пострадавших.

    В центре столицы, в ресторане Balzi Rossi, расположенном на первом этаже знаменитой сталинской высотки на Кудринской площади, прогремел взрыв, передает телеграм-канал 112. По предварительной информации, травмы получили 20 человек, передает «Царьград» со ссылкой на Baza..

    На место происшествия оперативно прибыли наряды скорой помощи и подразделения МЧС. Очевидцы сообщают о большом количестве машин реанимации, пострадавших увозят на каталках. Подъезды к месту инцидента полностью перекрыты.

    Издание MSK1 приводит слова свидетелей: «Очевидцы сообщают о взрыве в центре Москвы. К сталинской высотке на Кудринской площади стягиваются пожарные». Известно, что после хлопка в здании началось возгорание, передает канал «360».

    По данным Telegram-каналов, эпицентр взрыва находился в гостевой зоне ресторана, а не в самом жилом доме. Сообщается как минимум об одном погибшем в результате трагедии.

    Напомним, год назад человек погиб при разгерметизации газового баллона в Центральном детском магазине на Лубянке.

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    1 августа 2026, 01:55 • Новости дня
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    В храме Василия Блаженного в Москве ликвидировали возгорание
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В храме Василия Блаженного (Покровском соборе) на Красной площади в Москве произошло возгорание на площади 10 кв. метров, пожар ликвидирован, сообщили в оперативных службах города.

    «На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 кв. метров. На место происшествия было стянуто около 10 пожарных машин», – рассказал источник ТАСС.

    Информатор добавил, что чуть позже возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. метров.

    «Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало», – уточнил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в московском храме святителя Тихона Задонского потушили пожар. Церковь загорелась в мае в военном городке под Москвой. Пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

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    1 августа 2026, 06:45 • Новости дня
    Суд в Москве взыскал убытки метрополитена с упавшего на пути пьяного пассажира

    Суд взыскал убытки с упавшего на пути пьяного пассажира метро

    Tекст: Катерина Туманова

    Мужчина, оказавшийся на рельсах станции «Сокол» в состоянии алкогольного опьянения, возместит столичному метрополитену упущенную выгоду из-за 12-минутной остановки движения, сказано в материалах дела.

    Инцидент произошел вечером 28 сентября 2025 года, когда нетрезвый гражданин свалился на главный путь Замоскворецкой линии, из-за чего поезда остановили на 12 минут, передает РИА «Новости».

    Отмена двух составов и две внеплановые высадки обернулись для транспортного предприятия финансовыми потерями.

    «Исковые требования ГУП «Московский метрополитен» к... (ответчику) о взыскании убытков – удовлетворить», –  указано в материалах дела.

    Решение вступило в законную силу, при этом виновник происшествия на гражданское слушание не пришел. Точная сумма взыскания в судебных документах не раскрывается.

    При рассмотрении административного протокола нарушитель отрицал вину, утверждая, что почувствовал недомогание. Тогда суд переквалифицировал дело с части 3 на часть 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности» и назначил штраф в 5 тысяч рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подросток погиб в коллекторе московского метро из-за любопытства. Полиция задержала юношу за прыжок на велосипеде через пути метро в Москве. Осужден напавший на инспектора в метро Москвы мужчина.

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    2 августа 2026, 03:54 • Новости дня
    Ресторан Balzi Rossi закрыл комментарии в соцсетях после взрыва в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    После взрыва на Кудринской площади московский ресторан Balzi Rossi закрыл в соцсетях возможность комментировать публикации из-за появления оскорбительных высказываний пользователей, в том числе на украинском языке.

    В день взрыва Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. После взрыва ресторан сообщил в соцсетях, что «с его помещением все в порядке». Под сообщением стали появляться комментарии оскорбительного характера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАК сообщил, что на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство.

    По данным газеты «Коммерсантъ», бомбу рядом с частным мероприятием на веранде ресторана Balzi Rossi могли привести в действие дистанционно.

    При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.

    В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.

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    1 августа 2026, 04:23 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку четырех дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Росавиация сообщила, что аэропорт Жуковский стал работать штатно, а Домодедово – по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Жуковский ранее ввел временные ограничения полетов. Силы ПВО в течение пятницы сбили 223 БПЛА над  регионами России, при этом в ночь на пятницу были ликвидированы более 370 дронов.

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    2 августа 2026, 03:14 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Он добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за июль перехватили на подлете к Москве 780 БПЛА ВСУ.

    Накануне Собянин сообщил, что четыре дрона ВСУ уничтожены силами ПВО на подлете к столице.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    1 августа 2026, 22:21 • Новости дня
    Движение начали открывать на участках Садового кольца после взрыва в Москве

    Департамент транспорта Москвы: Движение открыто на участках Садового кольца

    Tекст: Антон Антонов

    Движение автомобилей на участках Садового кольца начали поэтапно запускать после взрыва у летнего кафе на Кудринской площади, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    «Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Кроме того, для автомобилистов стал доступен участок от Житной улицы до улицы Старая Басманная.

    Трамваи трех маршрутов в центре Москвы также снова вышли на линии.

    Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме, передает РИА «Новости».

    На месте взрыва на Кудринской площади продолжает работать следственно-оперативная группа, задействованы сотрудники оперативных служб, сообщили в столичном главке МВД России. В Следственном комитете уточнили, что точное число погибших и пострадавших пока устанавливается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 ранены.

    Движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади было временно закрыто.

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    1 августа 2026, 22:38 • Новости дня
    Ночной велофестиваль в Москве перенесли на другую дату

    Департамент транспорта Москвы: Ночной велофестиваль перенесен на другую дату

    Tекст: Антон Антонов

    Ночной велофестиваль перенесен на другую дату, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

    «Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату», – сообщил департамент в Telegram.

    Ведомство принесло извинения участникам и рекомендовало следить за обновлениями на официальных информационных ресурсах, чтобы узнать новую дату фестиваля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на Кудринской площади в Москве произошел взрыв и начался пожар.

    В результате взрыва три человека погибли, 15 пострадали.

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    2 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Гособвинение собралось обжаловать приговор блогеру Лерчек

    Tекст: Антон Антонов

    Представителей гособвинения не устроил вынесенный приговор блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которой назначили условный срок, штраф и запрет администрировать сайты, сообщил источник.

    «Гособвинение осталось недовольно приговором для Чекалиной и в апелляционном представлении будет настаивать на ужесточении для осужденной назначенного ей районным судом наказания», – сообщил источник ТАСС.

    Гособвинение обжалует наказание в апелляционной инстанции Мосгорсуда и намерено добиваться его ужесточения. Для Лерчек планируют требовать шестилетнего условного срока. Кроме того, в апелляции надзорное ведомство попросит увеличить срок запрета на продвижение бренда в интернете с трех до пяти лет.

    Как отметил источник, такие меры соответствуют позиции, которую в ходе прений сторон в минувшую пятницу озвучили прокуроры Светлана Тарасова и Наталья Кузьмина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

    Накануне Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно.

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