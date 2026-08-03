Daily Telegraph предупредила об угрозе рецессии в Британии

Tекст: Антон Антонов

Отмечается, что британская экономика может столкнуться с рецессией, если Ормузский пролив останется закрытым до весны 2027 года. По данным отчета, в следующем году ВВП Британии может сократиться на 0,2% при затягивании кризиса, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

В этом случае первые два квартала 2027 года завершатся отрицательным ростом. Уточняется, что потенциальный спад способен разогнать инфляцию более чем вдвое, до 6,4%.

Газета напоминает, что в марте занимавшая тогда пост министра финансов Британии Рейчел Ривс заявила о пересмотре прогноза роста ВВП на 2026 год с 1,4% до 1,1%. Она также указывала, что в 2027 году экономика королевства должна прибавить 1,6%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики компании Rapidan Energy Group предупреждали о риске рецессии, сопоставимой с кризисом 2008 года, в случае сохранения блокировки Ормузского пролива до августа.

Прошлый пемьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об угрозе роста цен в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.