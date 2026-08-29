Россиянин Земляков стал чемпионом Европы по скалолазанию

Tекст: Валерия Городецкая

Результат отечественного спортсмена составил ровно пять секунд, передает РИА «Новости». Второе место занял француз Марсо Гарнье с результатом 5,05 секунды.

Бронзовую награду турнира получил брат победителя Иван Земляков, который в напряженной борьбе за третье место обошел украинца Григория Ильчишина, показав время 6,25 секунды.

В ходе соревнований, на стадии 1/8 финала, будущий чемпион Европы установил новый рекорд России, преодолев трассу за 4,86 секунды.

Международная федерация World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года, однако в феврале 2026-го они были допущены до турниров в нейтральном статусе.

Несколькими днями ранее отечественный гимнаст Даниил Смирнов завоевал золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Загребе.

В начале августа российские атлеты Никита Шлейхер и Руслан Терновой одержали победу на европейском первенстве по водным видам спорта в Париже.