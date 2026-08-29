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    Российская школа меняется вместе с престижем учителя
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    В российских школах снизилось число отстающих учеников
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве
    Фицо назвал поддержку Украины стратегической ошибкой ЕС
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    Канада исключила Чубайса из санкционных списков
    29 августа 2026, 22:00 • Новости дня

    Россиянин Земляков стал чемпионом Европы по скалолазанию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Петр Земляков завоевал золотую медаль в лазании на скорость на чемпионате Европы по скалолазанию во французском Лавале.

    Результат отечественного спортсмена составил ровно пять секунд, передает РИА «Новости». Второе место занял француз Марсо Гарнье с результатом 5,05 секунды.

    Бронзовую награду турнира получил брат победителя Иван Земляков, который в напряженной борьбе за третье место обошел украинца Григория Ильчишина, показав время 6,25 секунды.

    В ходе соревнований, на стадии 1/8 финала, будущий чемпион Европы установил новый рекорд России, преодолев трассу за 4,86 секунды.

    Международная федерация World Climbing отстранила российских спортсменов от соревнований в марте 2022 года, однако в феврале 2026-го они были допущены до турниров в нейтральном статусе.

    Несколькими днями ранее отечественный гимнаст Даниил Смирнов завоевал золото в личном многоборье на чемпионате Европы в Загребе.

    В начале августа российские атлеты Никита Шлейхер и Руслан Терновой одержали победу на европейском первенстве по водным видам спорта в Париже.

    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 17:56 • Новости дня
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    Бельгия окончательно отказалась передавать российские активы на Украину
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бельгии категорически отвергли идею финансирования Киева за счет заблокированных российских резервов, несмотря на усиливающееся давление со стороны других стран Евросоюза, следует из заявления министра обороны страны Тео Франкена.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен полностью исключил возможность использования замороженных российских средств для поддержки Киева, передает РИА «Новости».

    «Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта», – подчеркнул глава ведомства во время выступления на местном телевидении.

    На этой неделе представители Швеции, Польши, Нидерландов и Испании направили обращение в Еврокомиссию. Они призвали пересмотреть варианты использования около 200 млрд евро заблокированных средств России.

    В пресс-службе ведомства подтвердили получение документа и пообещали дать официальный ответ позднее.

    В декабре 2025 года бельгийский премьер Барт де Вевер уже блокировал кредитную схему для Украины на 210 млрд евро из-за высоких финансовых рисков.

    Франкен отметил, что глава правительства продолжит придерживаться данной позиции. Он также призвал страны Балтии прекратить попытки вернуть этот вопрос в европейскую повестку.

    Позиция министра обороны оказалась значительно жестче заявлений главы МИД Максима Прево, допускавшего обсуждение инициативы при справедливом распределении рисков.

    Ожидается, что европейские дипломаты вновь поднимут тему российских активов на встрече в Ирландии на следующей неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных российских активов.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих средств. Ранее королевство отказалось изымать деньги без гарантий защиты со стороны Европы.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    29 августа 2026, 16:30 • Новости дня
    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш

    ВМФ Британии: Корабли ВМФ России сопроводили грузовые суда через пролив Ла-Манш

    Корабли ВМФ России сопроводили торговые суда через пролив Ла-Манш
    @ National Aeronautics & Space Adm/SPAD2/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Боевые корабли Военно-морского флота России сопроводили находящиеся под санкциями грузовые суда через пролив Ла-Манш, сообщил Королевский военно-морской флот Британии.

    Речь идет об эсминце «Адмирал Левченко» и фрегате «Неустрашимый», передают «Вести». Они обеспечивали безопасность грузовых кораблей «Генерал Скобелев» и Sparta.

    Британские военные корабли, включая эсминец HMS Duncan, фрегат HMS St Albans и патрульное судно HMS Severn, вели наблюдение за российской группой, не предпринимая активных действий.

    «Три боевых корабля использовали радары и датчики для наблюдения за двумя кораблями ВМФ России и двумя грузовыми судами, находившимися под санкциями, в Северном море и Ла-Манше», – отмечается в заявлении. После прохождения пролива британцы передали функции наблюдения кораблю одной из стран НАТО у побережья Франции.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил задерживать санкционные суда в проливе Ла-Манш.

    В июне британские военные перехватили в этих водах нефтяной танкер Smyrtos.

    Посол России Андрей Келин заявил о готовности Москвы применить асимметричные меры для защиты свободы судоходства.

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    29 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Студия «Маша и Медведь» подала иск к создателю мультгероев Кузовкову

    Стало известно о суде за права на Машу и Медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд назначил слушания по делу о принадлежности исключительных прав на анимационных персонажей Машу и Медведя после прекращения контракта с их автором Олегом Кузовковым, о чем стало известно после предварительных слушаний.

    В ходе предварительных слушаний судья огласила решение: «Назначить судебное заседание на 19 октября, 11.00 мск», передает ТАСС.

    Конфликт возник из-за планов аниматора выпустить полнометражный фильм совместно с компанией Studio MiM к концу 2028 года.

    Договор между сторонами действовал с 2010 по 2025 год. После его истечения создатель прекратил сотрудничество со студией. Истцы утверждают, что исключительные права на героев принадлежат компании как результат интеллектуальной деятельности.

    Представители студии «Маша и Медведь» заявили о регистрации Олегом  Кузовковым новых объектов, сходных с оригинальными персонажами, что создает угрозу нарушения их прав. В качестве доказательств они представили скриншоты из первых серий мультсериала, фотографии ростовых кукол и парковых скульптур.

    Защита ответчика настаивает, что первоначальный проект рассылался различным компаниям еще в 2007 году. Юристы подчеркнули, что студии были переданы только второстепенные герои и права на отснятые серии, тогда как основные персонажи остаются самостоятельным объектом авторского права. Суд отложил заседание для сбора доказательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Netflix приобрел права на показ продолжения «Маши и Медведя». Создатель мультсериала «Маша и Медведь» Кузовков в мае сообщал о намерении снять полнометражную картину.

    Министр культуры Украины Бережная сообщила о рекордных просмотрах «Маши и Медведя» на украинском языке. Однако Зеленский ввел санкции против создателей российского мультсериала.

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    29 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    Politico: ФРГ планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига
    @ Axel Schmidt/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия намерена возложить на Россию ответственность за инцидент в аэропорту Лейпцига, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, информацию об этом подтвердили три немецких чиновника, знакомых с ситуацией, передает RT.

    Один из собеседников издания подчеркнул необходимость решительных действий в ответ на предполагаемое нападение. «Необходимы жесткие меры», – заявил он.

    В качестве возможных ответных шагов Берлин рассматривает ужесточение санкционного давления. Кроме того, обсуждается возможность значительного увеличения объемов поставок вооружений на Украину.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки на аэропорт Лейпцига.

    Немецкие правоохранители обнаружили третий беспилотник со взрывчаткой недалеко от воздушной гавани.

    Следователи выявили на одном из найденных аппаратов генетические следы.

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    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    29 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Дым от масштабных пожаров затянул Киев после сообщений о взрывах

    Tекст: Денис Тельманов

    Дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ, распространился по Киеву, сообщают украинские средства массовой информации.

    «Огромная пелена дыма на горизонте – вид, который открывается со столичного шоссе в Киеве», – отмечается в публикации местного издания, передает РИА «Новости».

    Очевидцы делятся кадрами поднимающегося над городом гигантского столба дыма. Из-за опасной близости к эпицентру одного из возгораний власти полностью перекрыли движение по трассе Киев – Житомир.

    Сообщения о сильных взрывах в районе этой трассы появились в украинских СМИ еще в пятницу. Издание «Страна» со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого сообщала, что причиной мог стать взрыв на военном складе в районе Бучи под Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночная атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде украинской столицы.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Из-за разлетающихся боеприпасов власти перекрыли движение транспорта по Житомирской трассе.

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    29 августа 2026, 19:20 • Новости дня
    Politico: Мерц объявит о немецких антироссийских санкциях перед выборами

    Tекст: Валерия Городецкая

    В начале следующей недели канцлер Германии Фридрих Мерц намерен анонсировать индивидуальные ограничительные меры в отношении Москвы, пишет Politico.

    Как сообщает Politico, поводом станет инцидент с беспилотным аппаратом в Лейпциге, передает ТАСС. Пакет ограничений может включать высылку сотрудников дипмиссии, закрытие Русского дома в Берлине и передачу Киеву новых вооружений.

    Истинной причиной такого шага называется желание властей подорвать рейтинги партии «Альтернатива для Германии» накануне региональных голосований. Выборы состоятся 6 сентября в Саксонии – Анхальт, а 20 сентября – в Мекленбурге – Передней Померании и столице страны. Во всех трех регионах оппозиционная партия уверенно лидирует в опросах общественного мнения.

    Правительство обвиняет политических конкурентов в пророссийских взглядах, поэтому рассчитывает снизить их поддержку резкой риторикой за три дня до голосования. В рамках политического давления Берлин планирует вновь вызвать посла России в министерство иностранных дел. Журналисты отмечают, что власти намерены провести «всевозможные санкционные интервенции» внутри страны.

    Напомним, Мерц сообщил о наличии улик против организаторов диверсии в аэропорту Лейпцига.

    Правительство Германии рассматривает возможность расторжения соглашения о работе Русского дома в Берлине.

    Власти страны прорабатывают варианты жесткой изоляции партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих земельных выборах.

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    29 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Минобороны: Российские дроны поразили завод по сборке катеров в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью ударных беспилотников поразили объекты военной инфраструктуры в Киеве и Николаевской области, включая завод по производству надводных дронов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала Минобороны в Max, в Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности. Завод занимался сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров.

    В порту Николаева уничтожены морской перегрузочный терминал и четыре хранилища. В них находилось имущество военного назначения для обеспечения нужд украинской армии.

    Помимо этого, удару подверглась электроподстанция в населенном пункте Трихаты Николаевской области. Этот объект обеспечивал функционирование николаевского порта.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

    Несколькими днями ранее российские военные поразили предприятия военной промышленности в Киеве.

    В конце июля Министерство обороны сообщило об уничтожении десантного катера в Николаевском морском торговом порту.

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    29 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    МИД назвал манипуляцией заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях

    МИД: Заявления Армении о сельскохозяйственных санкциях являются манипуляцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления армянских политиков и информационных ресурсов о якобы введенных Москвой ограничениях против поставок местной сельхозпродукции не соответствуют действительности, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

    Галузин подчеркнул, что подобные высказывания являются попыткой исказить реальное положение дел, передает РИА «Новости». «Это манипуляции, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил дипломат.

    Он пояснил, что российская сторона традиционно уделяет повышенное внимание фитосанитарному контролю. Требования ведомств предельно ясны и включают использование производителями собственного сырья, строгий надзор за пестицидами и прозрачную прослеживаемость поставок.

    Заместитель министра также напомнил о недавних высказываниях армянского руководства. Ранее власти республики сами открыто признавали наличие определенных проблем с качеством выпускаемых продовольственных товаров.

    В июне Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Позже премьер-министр республики Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина урегулировать сложности с поставками товаров.

    В августе Минсельхоз назвал строгое соблюдение фитосанитарных норм ЕАЭС главным условием возобновления импорта.

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    29 августа 2026, 07:27 • Новости дня
    Посол Озеров раскрыл, в чьих интересах вооружают Молдавию

    Посол Озеров заявил о вооружении Молдавии для Запада

    Tекст: Катерина Туманова

    Форсированное вооружение Кишинева происходит исключительно в интересах иностранных кураторов, планирующих прямое столкновение с Москвой к 2030 году, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.

    «Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году», – заявил он ТАСС.

    Озеров добавил, что история на множестве примеров демонстрирует, как беспринципно Запад бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов.

    «Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Додон заявил о невозможности разрушить связи Молдавии и России, он также обвинил Запад в навязывании Кишиневу антироссийского политического курса. В МИД заявили о готовности немедленно защитить жителей Приднестровья.

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    29 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете

    Путин: В интернете много инфомусора и недостоверных вещей

    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете содержится большое количество информационного мусора и недостоверных сведений. По его словам, одной из важных задач учителя становится помощь молодежи в оценке и отборе информации.

    Российский лидер в ходе встречи с педагогами подчеркнул важность роли учителя в помощи детям при работе с интернет-пространством, передает РИА «Новости».

    «Разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь ребенку разобраться – это сложное дело», – сказал Путин.

    Ранее глава государства призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

    Журналист Евгений Поддубный предложил ввести в учебных заведениях уроки информационной гигиены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила потребление цифрового мусора с жевательной резинкой для сознания.

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    29 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции, передает РИА «Новости». Визит носит неофициальный характер.

    Глава Белоруссии приехал в Россию в четверг. Накануне он провел рабочие переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, после официальной части главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров двух стран.

    Накануне встречи с Владимиром Путиным глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Продлен запрет на экспорт из России дизельного топлива

    Правительство продлило до конца сентября запрет на экспорт дизеля из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров принял решение продлить до 30 сентября запрет на вывоз из страны дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей.

    «Подписано постановление о продлении запрета на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. Ограничение будет действовать до 30 сентября 2026 года включительно», – говорится в официальном сообщении правительства в Max. Прежние ограничения действовали до 31 августа.

    В правительстве уточнили, что данная мера направлена на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

    Ранее Министерство энергетики заявило о стабилизации ситуации с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом.

    Вице-премьер Александр Новак подтвердил отсутствие проблем с логистикой горючего в стране.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о введении демпферного механизма на импортное дизельное топливо.

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    29 августа 2026, 04:18 • Новости дня
    Кардиолог назвал критический возраст для отказа от курения

    Кардиолог Утин назвал 35 лет возрастом для отказа от курения

    Tекст: Катерина Туманова

    Врачи назвали возраст от 35 до 40 лет критическим рубежом, после которого необходимо полностью отказаться от курения ради сохранения здоровья, рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и популяризатор доказательной медицины Алексей Утин.

    «Курение вредно в любом возрасте, но 35-40 лет – тот самый рубеж, когда с этой привычкой нужно окончательно расстаться. Также в этом возрасте крайне важно пройти комплексное обследование, особенно если раньше визиты к врачам были редкостью», – сказал он ТАСС.

    Медик подчеркнул необходимость тщательного контроля за здоровьем после достижения этого возраста.

    Специалист при этом успокоил любителей кофе, отметив, что употребление до трех чашек напитка без сахара в день может снижать сердечно-сосудистые риски. Главное условие – пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре назвали простой способ снизить риск инфаркта. Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца.


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