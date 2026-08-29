При стрельбе на охоте в Новосибирской области погиб человек

Tекст: Валерия Городецкая

Трагический инцидент произошел на одном из озер в Мошковском районе, сообщается в канале ведомства в Max. О случившемся стало известно от участника событий, который спрятался в автомобиле.

«Произошла стрельба во время охоты… На месте обнаружили: один человек погиб, один тяжело ранен, третий получил легкое ранение и мог передвигаться самостоятельно. Тяжелораненого оперативно эвакуировали на машине и передали бригаде скорой медицинской помощи», – сказано в публикации.

До места происшествия спасатели добирались на двух автомобилях повышенной проходимости. Сотрудники экстренных служб оперативно связались с полицией и медиками.

В июне текущего года в Кузбассе правоохранители задержали троих охотников по подозрению в убийстве подростка.

Осенью прошлого года следователи возбудили уголовное дело после случайной гибели главы Ленинского района Новосибирска на охоте.

В ноябре 2024 года в Иркутской области полицейский по ошибке застрелил человека во время загонной охоты.