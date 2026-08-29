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    29 августа 2026, 18:40 • Новости дня

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии

    Аракчи: Токио должен объяснить использование США базы Мисава для ударов по Ирану

    Тегеран осудил удары по Ирану с использованием американской базы в Японии
    @ Airman 1st Class Leon Redfern/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал японцев потребовать от правительства объяснений из-за использования американских истребителей с базы в Японии для ударов по иранской территории.

    Речь идет об использовании самолетов F-16 с базы ВВС США Мисава на севере Японии для атак по Ирану, передает ТАСС.

    «Любящие мир японцы должны потребовать от своего правительства разъяснений о преступлениях США», – заявил министр. Он добавил, что подобные действия демонстрируют истинные цели американских военных баз: они служат не для защиты принимающей стороны, а для реализации агрессивной политики.

    Ранее Аракчи предостерег другие страны от оказания поддержки Вашингтону.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи пообещал серьезные последствия за предоставление военных баз для атак.

    Тегеран призывал государства Персидского залива не допускать использования своих территорий американскими войсками.

    27 августа 2026, 04:11 • Новости дня
    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти

    Bloomberg: США захотели конфисковывать танкеры Ирана с помощью судов XIX века

    США захотели реанимировать призовые суды XIX века для захвата иранской нефти
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США намерены вернуть к жизни судебный механизм XIX века, чтобы упростить захват иранской нефти на танкерах, пишет Bloomberg.

    Минюст США готовится возобновить работу давно не действующего военно-морского призового суда, чтобы упростить военный захват иранских нефтяных танкеров и признать их американской собственностью, передает Bloomberg со ссылкой на три источника.

    Ожидается, что решение вызовет судебные споры, однако власти рассчитывают усилить блокаду Ирана и компенсировать расходы на конфликт.

    Прокуратура США в Хьюстоне, которая совместно с центральным аппаратом минюста занимается этой инициативой, подтвердила, что призовые суды сейчас возрождаются.

    По задумке, механизм позволит федеральным прокурорам быстрее признавать нефть и другие грузы, изъятые с судов противника или нейтральных стран, американской собственностью, после чего конфискованное будет продаваться, а средства поступят в казну.

    «Наши интересы национальной безопасности могут потребовать от вооруженных сил США захвата судов или груза, поддерживающего противника во время военного конфликта. Если это произойдет, наши федеральные суды должны быть готовы рассматривать вопрос о судьбе захваченных судов и грузов», – говорится в сообщении.

    Судовладельцы, по мнению юристов и бывших прокуроров, могут оспорить использование призового суда, а само ведомство, ВМС и судебная система столкнутся с трудностями из-за отсутствия опыта такой работы.

    Призовые суды были обычной практикой морских конфликтов XVIII–XIX веков, но почти не применялись после испано-американской войны 1898 года и полностью не использовались со времен Второй мировой войны. В последние десятилетия США предпочитали механизм гражданской конфискации для изъятия судов и активов в рамках санкционных нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции США инициировало процедуру изъятия иранских танкеров Tifani и Phonix, задержанных американскими военными в рамках морской блокады Ирана.

    Вашингтон заявил о захвате военными США грузового судна под флагом Ирана в Оманском заливе.

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    28 августа 2026, 05:01 • Новости дня
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Военные США заявили о полном разминировании Ормузского пролива
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В четверг командующий Центральным управлением ВС США (CENTCOM ) адмирал Брэд Купер объявил, что американские военные обезвредили все иранские морские мины вдоль признанных транзитных маршрутов в Ормузском проливе.

    Купер объявил, что «вооруженные силы США достигли важной вехи в Ормузском проливе».

    «Мы успешно обезвредили морские мины на международных судоходных путях пролива, которые были установлены несколько месяцев назад Корпусом стражей исламской революции Ирана. Благодаря невероятной работе американских военных, международно признанные транзитные маршруты в проливе свободны от иранских морских мин», — заявил Купер в видеоролике на платформе Х.

    Движение судов в проливе, являющемся ключевым водным путем для нефтяной промышленности, было серьезно ограничено во время почти шестимесячной войны против Ирана, что привело к повышению цен на нефть и газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военных США на Ближнем Востоке пообещали лишить  мобильных телефонов. Глава CENTCOM Купер призвал возобновить удары США и Израиля по Ирану. КСИР в июле предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    27 августа 2026, 14:45 • Новости дня
    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном

    Россия и Иран обсудили шаги по смягчению визового режима

    МИД сообщил об обсуждении либерализации виз с Ираном
    @ IMAGO/Russian Foreign Ministry's official/apaimages/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялись российско-иранские переговоры, на которых стороны обсудили перспективы смягчения визовых требований и защиту прав граждан обеих стран, сообщает МИД.

    Россия и Иран провели консульские консультации, в рамках которых обсуждалось дальнейшее смягчение визового режима. По данным МИД, встреча состоялась 26 августа в Москве.

    «Особое внимание было уделено возможным шагам по дальнейшей либерализации визового режима, защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации и Исламской Республики Иран, а также улучшению условий работы загранучреждений двух стран», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    В Министерстве иностранных дел России отметили, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Обе стороны выразили готовность продолжать укреплять сотрудничество в консульской сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года президенты России и Ирана обсудили шаги по введению безвизового режима.

    Позже Владимир Путин отметил значительное увеличение количества взаимных туристических поездок.

    Еще весной 2024 года в Москву в рамках безвизового обмена прибыла первая группа иранских путешественников.

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    27 августа 2026, 19:05 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Саудовской Аравии к войне против хуситов

    NYT: Саудовская Аравия готовится к масштабной войне против хуситов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эр-Рияд допускает возобновление масштабных боевых действий против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) ради принуждения мятежников к мирным переговорам на выгодных условиях, пишет газета The New York Times (NYT).

    Власти королевства рассматривают возможность нанесения авиаударов в случае эскалации конфликта, передает ТАСС. Газета NYT отмечает готовность Эр-Рияда к силовому сценарию, несмотря на желание сохранить мир в регионе.

    «Королевство будет защищать себя всеми необходимыми средствами», – заявил саудовский чиновник.

    Аналитики исключают полное военное поражение мятежников. Возможной целью кампании называют ослабление хуситов. Эксперты полагают, что конфликт рискует открыть дополнительный фронт в глобальном противостоянии Соединенных Штатов и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце йеменские хуситы возложили на Саудовскую Аравию вину за срыв перемирия.

    В августе мятежники атаковали позиции саудовских военных в районе Моха и провинции Мариб.

    В ответ министерство обороны королевства объявило о начале работы многонациональной морской оборонной коалиции.

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    29 августа 2026, 18:22 • Новости дня
    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards

    Названы лучшие сорта пива мира по итогам World Beer Awards 2026

    Молдавское и китайское пиво вошло в число победителей конкурса World Beer Awards
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Организаторы международного конкурса World Beer Awards назвали победителей 2026 года. По итогам слепых дегустаций главные награды в 11 категориях получили сорта пива из восьми стран, среди которых Великобритания, Канада, Бразилия, Бельгия, Германия, Франция, Молдавия и Китай.

    Организаторы престижной премии World Beer Awards 2026 объявили 11 победителей, которых признали лучшими в мире в своих категориях, передает Forbes. Награды достались пивоварам из Англии, Канады, Бразилии, Бельгии, Германии, Франции, Молдавии и Китая.

    Конкурс World Beer Awards проводится с 2007 года. Сначала напитки оцениваются в рамках национальных и стилевых категорий, после чего победители проходят следующие этапы отбора. В финале определяются лучшие представители 11 основных категорий.

    Главную награду в категории темного пива получило английское Harvey’s Lewes Castle Brown Ale. Это коричневый эль крепостью 4,8%, при производстве которого используются обжаренный солод и темный сахар. Во вкусе напитка отмечаются кофейные, лакричные и ореховые оттенки, а также горьковатое послевкусие.

    Лучшим ароматизированным пивом стало канадское Le Trou Du Diable Le Coq – Brassin Special из Квебека. Напиток сначала победил в категории ароматизированного дикого и кислого пива, а затем получил высшую награду среди всех ароматизированных сортов.

    В категории IPA первое место заняло бразильское Landel Atras do Bloco. Пиво крепостью 7,5% выполнено в стиле hazy IPA и подвергается двойному сухому охмелению сортами Mosaic, Cascade и Citra. Это придает напитку выраженные тропические и цитрусовые ноты.

    Лучшим лагером признали бельгийское Bavik Super Pils. Пиво производится исключительно из солода и ароматических хмелей, а затем проходит холодное созревание. Жюри выделило его сухой вкус и выраженный хмелевой характер.

    Еще одну награду Британии принесло Twice Brewed Pitch Black, ставшее лучшим пивом средней крепости. В этой категории оцениваются напитки, сочетающие насыщенный вкус с относительно небольшим содержанием алкоголя.

    Лучшим безалкогольным и слабоалкогольным пивом назвали немецкое Maisel’s Weisse Alkoholfrei. Пшеничный напиток смог обойти участников из разных стилей, включая лагеры, IPA, светлые сорта и стауты.

    Французское Angelus Blond победило в категории светлого пива. Оно сначала получило звание лучшего светлого эля бельгийского стиля, а затем оказалось первым среди всех участников категории Pale Beer.

    В категории кислого и дикого пива победил бельгийский Brouwerij Westkwartier Oud Bruin. Напиток выдержан в традициях фламандского стиля и сочетает солодовый вкус с характерной кислинкой, возникающей в процессе ферментации и выдержки.

    Лучшим специальным пивом стало немецкое Schneider Weisse TAP9 Eisbock. Его производят с использованием традиционной технологии айсбок – пиво частично замораживают с последующим удалением образовавшегося льда, чтобы сконцентрировать вкус и повысить насыщенность напитка.

    Одним из наиболее неожиданных результатов стало первое место молдавского Keller Holz Imperial Stout в категории стаутов и портеров. Напиток сначала был признан лучшим имперским стаутом, после чего обошел победителей из Великобритании, Ирландии, Германии, Японии и Китая.

    Китайское Fulu Fresh Beer German Wheat Beer замкнуло список победителей, получив звание лучшего пшеничного пива. Таким образом, европейский пивной стиль оказался на вершине международного конкурса благодаря китайской пивоварне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество подготовило новые стандарты для отечественной пивоваренной продукции. Корпорация AB InBev начала продажи американского пива на немецких футбольных стадионах. Россия в апреле увеличила закупки литовского пива в два раза.

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    26 августа 2026, 23:47 • Новости дня
    Гросси раскритиковал ООН в связи с конфликтом на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, претендующий на пост генсека ООН, заявил об отсутствии заметных результатов работы ООН по урегулированию мировых конфликтов, включая конфликт на Украине.

    Гросси заявил об этом, выступая в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, передает ТАСС.

    Он отметил, что организация практически не заметна в урегулировании конфликта на Украине, на Ближнем Востоке, в Южном Судане, в регионе Сахеля и в Сирии, где он побывал на прошлой неделе.

    «Уже довольно давно бытует мнение о том, что ООН не оправдывает возложенных на нее ожиданий и не выполняет свою миссию. Этот вопрос встал не сегодня», – подчеркнул Гросси. По его словам, организация присутствует повсюду, но «ее нет там, где она действительно нужна».

    Гросси является одним из кандидатов на пост генерального секретаря ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси ранее заявил об утрате актуальности всемирной организации.

    Во втором предварительном голосовании в Совбезе ООН лидером стала кандидат от Гайаны Каролин Родригес-Биркетт.

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    27 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе

    МИД: Москва и Тегеран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко провел встречу с послом Ирана Каземом Джалали, сообщил МИД.

    Представители России и Ирана провели переговоры, в центре которых оказалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке и вопросы судоходства в стратегически важном регионе, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Беседа состоялась по инициативе иранской стороны.

    В ходе переговоров дипломаты затронули вопросы региональной безопасности. «Обсуждена обстановка на Ближнем Востоке, сложившаяся вследствие неспровоцированной агрессии США против Ирана», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Особое внимание стороны уделили ситуации в Ормузском проливе. Дипломаты обменялись мнениями с учетом договоренностей между Ираном и Оманом о правилах судоходства в этой стратегически важной зоне.

    Ранее замглавы МИД Георгий Борисенко выразил надежду на сохранение свободного судоходства в Ормузском проливе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади сообщил о допуске в эту акваторию исключительно торговых кораблей.

    Тегеран и Маскат договорились об использовании единого среднего коридора для транзита.

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    27 августа 2026, 18:24 • Новости дня
    Белый дом объявил об операции по уничтожению экономики Ирана

    Белый дом: США запустили операцию по уничтожению экономики Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон запустил масштабную кампанию экономического давления под названием «Экономический изгой», направленную на разрушение финансовой системы Ирана, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время выступления в эфире телеканала Fox News.

    По ее словам, американские власти намерены полностью сокрушить финансовую систему ближневосточного государства, передает РИА «Новости».

    «У нас была операция «Эпическая ярость», чтобы уничтожить их армию. Теперь у нас есть операция «Экономический изгой», чтобы уничтожить их экономику», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о запуске сокрушительной экономической операции против Ирана.

    Американский министр финансов Скотт Бессент назвал эти действия финальной стадией конфликта.

    В ответ Корпус стражей исламской революции подготовил различные сценарии противодействия давлению Вашингтона.

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    28 августа 2026, 23:54 • Новости дня
    Военно-морские силы Ирана заявили о полном контроле Ормузского пролива

    Ирана заявил о полном контроле над Ормузским проливом

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана заявляют, что полностью контролируют Ормузский пролив и продолжат его контролировать, предлагая возможность прохода по нему судам, которые согласуют это с Тегераном.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана отвергли заявления США об открытии Ормузского пролива, назвав их попыткой контролировать цены на нефть и скрыть, по их словам, неудачи США.

    В заявлении говорится, что ограничения будут действовать до тех пор, пока не закончатся военные действия США против Ирана и не будут выполнены соответствующие обязательства, передает Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе.  Президент США назвал Ормузский пролив американской территорией. МИД Ирана заявил, что только торговые суда смогут ходить через Ормузский пролив.


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    27 августа 2026, 16:15 • Новости дня
    Белый дом заявил об отсутствии переговоров с Ираном

    Белый дом: США и Иран не ведут переговоры по урегулированию конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Тегеран в настоящее время не ведут диалог по урегулированию конфликта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, диалог по урегулированию конфликта между Соединенными Штатами и  Исламской республикой приостановлен до изменения позиции иранской стороны, передает РИА «Новости».

    «Сейчас никаких переговоров не ведется, и так будет продолжаться до тех пор, пока президент не почувствует, что, возможно, они все-таки сядут за стол переговоров», – заявила Ливитт в эфире телеканала Fox News.

    Прошлые переговоры между США и Ираном завершились без заключения итогового соглашения.

    В июле Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня.

    В середине августа представители Корпуса стражей исламской революции назвали выдумкой информацию о скрытых каналах связи с Вашингтоном.

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    27 августа 2026, 23:22 • Новости дня
    В Совете нацбезопасности Ирана назвали ключевой момент по Ормузу

    Иран назвал договоренность с США ключом к открытию Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Будущее судоходства в стратегически важном Ормузском проливе будет зависеть от успешности переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Manar.

    «В настоящий момент Иран временно открыл коридор по центру Ормузского пролива, но судоходство в будущем будет зависеть от продвижения переговоров с США», – приводит слова Резаи ТАСС.

    Он добавил, что международные посредники уже запросили у иранской стороны список условий для полноценного открытия пролива. Этот документ готовится в Тегеране.

    При этом главным требованием для возобновления свободного движения судов станет «прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке», прежде всего в секторе Газа и Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран пригрозил нарушителям движения в Ормузе арестом и конфискациями, а также «ни капли нефти» при продолжении экономической войны. США объявили о запуске против Ирана экономической операции с беспрецедентной изоляцией.


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    27 августа 2026, 17:05 • Новости дня
    Израильская армия разбомбила оружейные склады «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Авиация Израиля нанесла прицельные удары по объектам шиитского движения в районе Набатии после запуска заминированных дронов в сторону военнослужащих, сообщили в армейской пресс-службе.

    Армия обороны Израиля поразила арсеналы шиитского движения на ливанской территории, передает ТАСС. Поводом для ответных действий стала попытка нападения на военных с использованием двух заминированных аппаратов.

    «В рамках ударов ЦАХАЛ атаковал склады оружия «Хезболлы». Удары были нанесены в ответ на запуск двух беспилотников со взрывчаткой по солдатам ЦАХАЛ, действовавшим на хребте Али-эт-Тахер в зоне безопасности», – сообщила армейская пресс-служба. Информации о пострадавших с израильской стороны нет.

    В военном ведомстве подчеркнули, что не позволят противнику причинять вред мирным жителям и солдатам. Командование намерено и дальше решительно действовать для устранения любых возникающих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца шиитское движение применило начиненный взрывчаткой беспилотник против израильской инженерной техники.

    В начале июля авиация ЦАХАЛ осуществила серию точечных атак по позициям радикальной группировки на юге Ливана.

    В июне ливанские боевики выпустили более 50 снарядов по израильским подразделениям.

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    27 августа 2026, 04:28 • Новости дня
    Нефтяной танкер поражен снарядом в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе неизвестный снаряд поразил нефтяной танкер, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) со ссылкой на местные власти.

    По данным UKMTO, на борту вспыхнул пожар, позднее возгорание ликвидировали. Угрозы экипажу нет, сведений о каком-либо воздействии инцидента на окружающую среду не поступало, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пакистанские военные источники и иранские источники в органах безопасности сообщают, что США и Иран согласовали прекращение огня, которое предусматривает свободную навигацию в Ормузском проливе.

    Мировые цены на нефть упали до двухнедельного минимума.

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    27 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Катар и Иран обсудили создание судоходного коридора в Ормузском проливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители Дохи и Тегерана провели переговоры о создании безопасного судоходного коридора и разминировании Ормузского пролива для снижения напряженности в регионе, сообщили в МИД Катара.

    Встреча премьер-министра и главы МИД Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани с руководителем иранского внешнеполитического ведомства Аббасом Аракчи прошла в четверг в Тегеране. Дипломаты двух стран также рассмотрели возможность реализации совместного проекта, направленного на разминирование этой стратегически важной акватории, передает РИА «Новости».

    «Встреча также затронула продолжающиеся обсуждения предложенной временной рамочной договоренности, которая включает создание временного совместного судоходного коридора через Ормузский пролив и соглашение о реализации совместного проекта по разминированию пролива», – говорится в сообщении катарского МИД.

    Стороны уделили внимание последним событиям в регионе, обсудив усилия по снижению напряженности и созданию условий для диалога. Глава правительства Катара подчеркнул важность уважения суверенитета соседних государств, обеспечения свободы судоходства и продолжения дипломатических усилий.

    В свою очередь, Аракчи выразил благодарность Дохе за активную роль в поддержке регионального диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители Ирана и Омана провели переговоры о создании аналогичного временного коридора.

    Власти этих двух ближневосточных государств утвердили порядок распределения средств от прохода судов.

    В МИД Катара назвали оманско-иранские договоренности важным шагом для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

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    26 августа 2026, 21:39 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Лавров обсудил с главой МИД Египта Абдельати Ближний Восток

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с египетским коллегой Бадром Абдельати, затронув эскалацию в Персидском заливе и украинский кризис, сообщили в МИД России.

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Бадром Абдельати. Беседа состоялась по инициативе Каира, следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Главы внешнеполитических ведомств России и Египта обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении дипломатического ведомства. Стороны также затронули беспрецедентную эскалацию в Персидском заливе, возникшую из-за американо-израильской агрессии против Ирана.

    Кроме того, Лавров проинформировал собеседника о последних событиях вокруг украинского кризиса. Он обратил внимание на резкое осложнение обстановки в Черноморском регионе из-за действий киевского режима, направленных на уничтожение гражданских судов и энергетической инфраструктуры.

    В июле главы внешнеполитических ведомств России и Египта провели встречу в Маниле для обсуждения напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

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