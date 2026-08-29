МВД: В ДТП с автобусом в Ростовской области погибли три человека

Tекст: Валерия Городецкая

Трагедия произошла утром в субботу на 19-м километре автодороги «Новороссия», сообщается в канале ведомства в Max. Автомобиль Volvo врезался в дорожное ограждение, после чего вылетел на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с машиной Cherry Tiggo и автобусом Yutong, что привело к возгоранию.

«В результате ДТП водитель Volvo, водитель и пассажир Cherry Tiggo погибли на месте ДТП до приезда сотрудников экстренных служб», – сообщили в МВД по Ростовской области. Находившиеся в пассажирском транспорте люди не пострадали.

Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств дорожного происшествия. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пятой части статьи 264 УК РФ.

В июле на автодороге «Новороссия» в Ростовской области в результате аварии погибли три человека.

Несколькими днями ранее в Волгоградской области лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика унесло жизни двух человек.

В мае под Пензой в ДТП с пассажирским автобусом Yutong пострадали мужчина и трое детей.