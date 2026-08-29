В российских школах снизилось число отстающих учеников

Доля отстающих российских школьников сократилась на 10% за семь лет

Tекст: Валерия Городецкая

Количество неуспевающих учеников в российских образовательных учреждениях упало до 15%, при этом заметно возрос интерес детей к участию в предметных олимпиадах, передает РИА «Новости».

Одновременно с этим зафиксирован рост вовлеченности детей в образовательные соревнования. Если в 2019 году во Всероссийской олимпиаде школьников принимали участие 57% учеников, то к 2026 году этот показатель достиг 65%.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о вхождении России в десятку стран по качеству школьного образования.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал введение новых образовательных программ в наступающем учебном году.

Министерство просвещения предложило серьезно обновить порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников.