МВД: Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

«Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции», – сообщила миграционная служба МВД в Max. Нарушителей оштрафуют и выдворят из страны.

В ведомстве уточнили, что операция проводилась с использованием новейшей системы поиска иностранцев. Она развернута на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и вокзалы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе.

Ранее правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

Подмосковные полицейские выявили 277 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в Одинцове.