Учитель из Карелии пригласил Путина на свадьбу

Tекст: Валерия Городецкая

Путин в ходе общения с педагогами получил приглашение на бракосочетание от учителя физики и математики из Костомукши, передает РИА «Новости». Молодой человек познакомился со своей будущей супругой на форуме классных руководителей.

Педагог рассказал главе государства о своем жизненном пути: он родился в Костомукше, окончил Герценовский университет и семь лет трудился в школе в Петербурге. В 2021 году преподаватель вернулся в родную гимназию по программе «Земский учитель».

«Владимир Владимирович, понимаем, что пригласить вас не можем, но очень хотелось бы отправить вам приглашение на свадьбу», – сказал учитель.

Путин поинтересовался, почему пара решила отложить торжество до 2027 года. Педагог пояснил, что они хотели сыграть свадьбу именно в День семьи, любви и верности. Президент поздравил молодого человека и пожелал всего наилучшего его невесте.

Накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

Президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей искусственным интеллектом.